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Генпрокурор и Международная организация по миграции подписали договор об укреплении сотрудничества

17 января 2024 19:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генпрокурор и Международная организация по миграции подписали договор об укреплении сотрудничества
Генпрокурор Андрей Костин и глава Международной организации по миграции в Украине Алессия Скиавон. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Генеральной прокуратуры Андрей Костин и руководитель Украинского представительства Международной организации по миграции, Алессия Скиавон подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление партнерских отношений. Соглашение поможет решить вопрос с незаконной миграцией.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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В сообщении говорится, что данное соглашение нацелено на решение проблем, связанных с предупреждением незаконной миграции, борьбой с торговлей людьми, компенсацией ущерба пострадавшим, а также на внедрение подходов, ориентированных на интересы человека.

Офис Генпрокурора
Генпрокурор Андрей Костин и глава Международной организации по миграции в Украине Алессия Скиавон. Фото: Офис Генпрокурора

Также сообщается, что сотрудничество между Офисом Генпрокурора и Международной организацией по миграции имеет длительную историю, которая только усилилась после начала широкомасштабного вторжения.

"Убежден, что мы сможем улучшить сервисы и систему поддержки тех, чьи жизнь разрушила российская агрессия", — сказал Костин.

Офис Генпрокурора
Генпрокурор Андрей Костин и глава Международной организации по миграции в Украине Алессия Скиавон. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге полиция в новогоднюю ночь совершила тысячи задержаний мигрантов из Центральной Азии. Силовики собирали людей, чтобы отправить их на войну против Украины.

Кроме того, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что всеукраинская перепись населения в этом году не состоится. Однако правительство рассмотрит предложение по этому поводу после окончания военного положения.

Украина
Офис генерального прокурора
мигранты
Миграционная служба
Андрей Костин
документы
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