Генпрокурор та Міжнародна організація з міграції підписали договір про зміцнення співробітництва

Генпрокурор Андрій Костін та голова Міжнародної організації з міграції в Україні Алесія Скіавон. Фото: Офіс Генпрокурора

Голова Генеральної прокуратури Андрій Костін та керівник Українського представництва Міжнародної організації з міграції, Алесія Скіавон підписали нову угоду про співпрацю, спрямовану на зміцнення партнерських відносин. Угода допоможе розв'язувати питання з незаконною міграцією.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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У повідомленні йдеться, що ця угода націлена на розв'язання проблем, пов'язаних із запобіганням незаконній міграції, боротьбі з торгівлею людьми, компенсацією збитків постраждалим, а також на впровадження підходів, орієнтованих на інтереси людини.

Генпрокурор Андрій Костін та голова Міжнародної організації з міграції в Україні Алесія Скіавон. Фото: Офіс Генпрокурора

Також повідомляється, що співпраця між Офісом Генпрокурора та Міжнародною організацією з міграції має тривалу історію, яка лише посилилася після початку широкомасштабного вторгнення.

"Переконаний, що ми зможемо покращити сервіси та систему підтримки тих, чиї життя зруйнувала російська агресія", — сказав Костін.

Генпрокурор Андрій Костін та голова Міжнародної організації з міграції в Україні Алесія Скіавон. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі поліція в новорічну ніч здійснила тисячі затримань мігрантів із Центральної Азії. Силовики збирали людей, щоби відправити їх на війну проти України.

Крім того, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що всеукраїнський перепис населення цього року не відбудеться. Проте уряд розгляне пропозицію з цього приводу після закінчення воєнного стану.