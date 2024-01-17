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Генпрокурор рассказал, сколько стран присоединилось к созданию спецтрибунала для РФ

17 января 2024 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Генпрокурор рассказал, сколько стран присоединилось к созданию спецтрибунала для РФ
Генеральный прокурор Украины Фото: пресс-служба ОГП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В группу по созданию трибунала для России уже присоединились более 40 стран. За последний год их количество выросло вдвое.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

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Костин рассказал, что есть комплексный подход к восстановлению справедливости, согласно которому Украина работает совместно с международными партнерами. Генпрокурор назвал это "Сеть всеобъемлющей ответственности". По его словам, это называется именно так, поскольку это ответственность за все преступления, в частности:

  • военные преступления,
  • преступления против человечности,
  • агрессия,
  • геноцид,
  • а также компенсация ущерба нашему государству и всем потерпевшим.

Костин также подчеркнул, что для завершения формирования этой сети нужно создать специальный трибунал по преступлению агрессии. Он также сообщил, что в группу по созданию трибунала присоединились уже более 40 стран. За последний год их количество выросло вдвое.

"Украина должна победить агрессора и на поле боя, и в судах. Ведь ответственность агрессора — это восстановление достоинства и справедливости для всех пострадавших от военных преступлений. Ответственность агрессора — это также сдерживание России и любого другого агрессора в другой части мира от повторения таких преступлений в будущем", — подчеркнул он.

Отметим, что по состоянию на август 2023 года в МИД Украины заявили, что специальный трибунал за российские преступления в Украине накажет около 20 человек. Это представители политического и военного руководства России.

Напомним, в ноябре Швейцария поддержала специальный трибунал для России по преступлению агрессии против Украины. Представители страны убеждены в том, что совершение терактов и геноцида на территории Украины не должно остаться ненаказанным.

Офис генерального прокурора
военные преступления
трибунал над россией
война в Украине

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