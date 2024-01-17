Генпрокурор рассказал, сколько стран присоединилось к созданию спецтрибунала для РФ
В группу по созданию трибунала для России уже присоединились более 40 стран. За последний год их количество выросло вдвое.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.
Спецтрибунал для РФ: сколько стран присоединилось
Костин рассказал, что есть комплексный подход к восстановлению справедливости, согласно которому Украина работает совместно с международными партнерами. Генпрокурор назвал это "Сеть всеобъемлющей ответственности". По его словам, это называется именно так, поскольку это ответственность за все преступления, в частности:
- военные преступления,
- преступления против человечности,
- агрессия,
- геноцид,
- а также компенсация ущерба нашему государству и всем потерпевшим.
Костин также подчеркнул, что для завершения формирования этой сети нужно создать специальный трибунал по преступлению агрессии. Он также сообщил, что в группу по созданию трибунала присоединились уже более 40 стран. За последний год их количество выросло вдвое.
"Украина должна победить агрессора и на поле боя, и в судах. Ведь ответственность агрессора — это восстановление достоинства и справедливости для всех пострадавших от военных преступлений. Ответственность агрессора — это также сдерживание России и любого другого агрессора в другой части мира от повторения таких преступлений в будущем", — подчеркнул он.
Отметим, что по состоянию на август 2023 года в МИД Украины заявили, что специальный трибунал за российские преступления в Украине накажет около 20 человек. Это представители политического и военного руководства России.
Напомним, в ноябре Швейцария поддержала специальный трибунал для России по преступлению агрессии против Украины. Представители страны убеждены в том, что совершение терактов и геноцида на территории Украины не должно остаться ненаказанным.
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