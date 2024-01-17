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Генпрокурор розповів, скільки країн долучилися до створення спецтрибуналу для РФ

17 січня 2024 07:30
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Генпрокурор розповів, скільки країн долучилися до створення спецтрибуналу для РФ
Генеральний прокурор України. Фото: пресслужба ОГП
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До групи щодо створення трибуналу для Росії вже долучилися понад 40 країн. За останній рік їх кількість зросла вдвічі.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. 

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Костін розповів, що є комплексний підхід до відновлення справедливості, згідно з яким Україна працює спільно з міжнародними партнерами. Генпрокурор назвав це "Мережа всеосяжної відповідальності". За його словами, це називається саме так, оскільки це відповідальність за всі злочини, зокрема:

  • воєнні злочини,
  • злочини проти людяності,
  • агресія,
  • геноцид,
  • а також компенсація шкоди нашій державі та всім потерпілим.

Костін також наголосив, що для завершення формування цієї мережі потрібно створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Він також повідомив, що до групи щодо створення трибуналу долучилися вже понад 40 країн. За останній рік їх кількість зросла вдвічі.

"Україна має перемогти агресора і на полі бою, і у судах. Адже відповідальність агресора це відновлення гідності та справедливості для всіх постраждалих від воєнних злочинів. Відповідальність агресора це також стримування Росії і будь-якого іншого агресора в іншій частині світу від повторення таких злочинів у майбутньому", — підкреслив він. 

Зазначимо, що станом на серпень 2023 року у МЗС України заявили, що спеціальний трибунал за російські злочини в Україні покарає близько 20 осіб. Це — представники політичного і військового керівництва Росії.

Нагадаємо, у листопаді Швейцарія підтримала спеціальний трибунал для Росії щодо злочину агресії проти України. Представники країни переконані у тому, що скоєння терактів та геноциду на території України не мають залишитися не покараними.

Офіс генерального прокурора
військові злочини
трибунал над росією
війна в Україні

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