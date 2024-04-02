Гендиректору российского завода, где производят ракеты для атак по Украине, сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" Сергею Богатикову. Это предприятие специализируется на серийном производстве дальнобойного ракетного вооружения для русских войск.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подозрение гендиректору российского завода
"Радуга" специализируется на производстве дальнобойного ракетного вооружения для российских войск, в частности, крылатых ракет типа Х-101, применяемых для воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Такие ракеты уже использовались при нападении на Умань 28 апреля 2023 года.
"Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 23 местных жителя, среди них - 6 детей. Во время огневого поражения был полностью разрушен подъезд из 27 квартир", — рассказывают в службе безопасности.
По данным следствия, предприятие получило отличие "благодарность президента России" за бесперебойные поставки ракетного вооружения оккупационной группировкой РФ.
Сергей Богатик сообщен о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за поддержку агрессивной войны против Украины.
Проводятся расследования и меры по привлечению Богатикова к ответственности за преступления против государства.
Напомним, что СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Она призвала убивать украинских детей.
Также мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Владимиру Путину. Они депортировали украинских детей в Москву.
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