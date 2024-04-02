Гендиректору российского завода, где производят ракеты для атак по Украине, сообщили о подозрении

Ракета воздушного базирования Х-101. Иллюстрированное фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" Сергею Богатикову. Это предприятие специализируется на серийном производстве дальнобойного ракетного вооружения для русских войск.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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"Радуга" специализируется на производстве дальнобойного ракетного вооружения для российских войск, в частности, крылатых ракет типа Х-101, применяемых для воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Такие ракеты уже использовались при нападении на Умань 28 апреля 2023 года.

"Тогда в результате воздушной атаки РФ погибли 23 местных жителя, среди них - 6 детей. Во время огневого поражения был полностью разрушен подъезд из 27 квартир", — рассказывают в службе безопасности.

По данным следствия, предприятие получило отличие "благодарность президента России" за бесперебойные поставки ракетного вооружения оккупационной группировкой РФ.

Сергей Богатик сообщен о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за поддержку агрессивной войны против Украины.

Проводятся расследования и меры по привлечению Богатикова к ответственности за преступления против государства.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Она призвала убивать украинских детей.

Также мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Владимиру Путину. Они депортировали украинских детей в Москву.