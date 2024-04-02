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Гендиректору російського заводу, де виробляють ракети для атак по Україні, повідомили про підозру

2 квітня 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Гендиректору російського заводу, де виробляють ракети для атак по Україні, повідомили про підозру
Ракета повітряного базування Х-101. Ілюстроване фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Служба безпеки України оголосила про підозру генеральному директору російського проєктно-конструкторського бюро "Радуга" Сергію Богатікову. Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"Радуга" спеціалізується на виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ, зокрема, крилатих ракет типу Х-101, що застосовуються для повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Такі ракети вже використовувалися під час нападу на Умань 28 квітня 2023 року.

"Тоді унаслідок повітряної атаки рф загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир", — розповідають у службі безпеки. 

За даними слідства, підприємство отримало відзнаку "вдячність президента Росії" за безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням РФ.

Сергію Богатікову повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за підтримку агресивної війни проти України.

Наразі проводяться розслідування та заходи для притягнення Богатікова до відповідальності за злочини проти держави.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян. Вона закликала вбивати українських дітей.

Також ми писали про те, що СБУ повідомила про підозру двом соратницям Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

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