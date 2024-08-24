Нардепка считает, что украинцам следует готовиться к увеличению цены на газ

Газовая плита. Иллюстративное фото: pixels.com

Разница цены на газ для населения и коммерческая цена на газ существенна и эту разницу кто-то покрывает, а именно налогоплательщики в Украине. С другой стороны, действует закон о моратории по повышению цены на газ, который приняла Верховная Рада.

Об этом в эфире Новости.LIVE спорили нардепка Галина Янченко и заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

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"Мы платим деньги в бюджет, из этого бюджета идут деньги в Нафтогаз, а он уже субсидирует цену на газ для населения", — отмечает нардепка Галина Янченко.

Она считает, что украинцы должны быть готовы к тому, что цена для коммерческого рынка и для населения сравняются.

В свою очередь заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что себестоимость украинского газа составляет три-четыре гривны.

"Во время войны украинцы не должны переплачивать в пять раз за газ от Нафтогаза", — акцентировал он.

Кучеренко напомнил, что в 2022 году Верховная Рада поддержала закон 1279, согласно которому наложен мораторий на повышение цен на газ для населения. Кроме того, мораторий действует на цену горячей воды для населения и распределение газа.