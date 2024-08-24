Нардепка вважає, що українцям слід готуватись до збільшення ціни на газ

Газова плита. Ілюстративне фото: pixels.com

Різниця ціни на газ для населення та комерційна ціна на газ відрізняються і цю різницю хтось покриває, а саме платники податків в Україні. З іншого боку діє закон про мораторій щодо підвищення ціни на газ, який ухвалила Верховна Рада.

Про це в етері Новини.LIVE сперечались нардепка Галина Янченко та заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

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"Ми сплачуємо гроші до бюджету, з цього бюджету йдуть гроші до Нафтогазу, а він вже субсидіює ціну на газ для населення", — зазначає нардепка Галина Янченко.

Вона вважає, що українці повинні бути готовими до того, що ціна для комерційного ринку і для населення зрівняються.

Своєю чергою заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що собівартість українського газу становить три-чотири гривні.

"Під час війни українці не повинні переплачувати у п'ять разів за газ від Нафтогазу", — акцентував він.

Кучеренко нагадав, що у 2022 році Верховна Рада підтримала закон 1279, згідно з яким накладений мораторій на підвищення цін на газ для населення. Крім того, мораторій діє на ціну гарячої води для населення та на розподіл газу.