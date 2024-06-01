G7 хочет ограничить банки, помогающие России обходить антивоенные санкции

Банкоматы. Фото: росСМИ

Страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюза рассматривают возможность усиления мер в отношении банков, помогающих России обходить антивоенные санкции. Мероприятия обсуждаются накануне июньского саммита G7 в Италии, на котором планируется согласовать шаги по более эффективному внедрению санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 31 мая, ссылаясь на источники.

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Что известно о санкциях

Уточняется, что ограничения будут касаться банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений Банку России (СПФС) — аналог международной системы SWIFT.

"Группа семи" уже давно ставит своей целью не допустить получения Россией ключевых технологий, используемых в производстве оружия, поясняет Bloomberg. Однако Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и государства Центральной Азии, часто из-за сетей посредников в нескольких юрисдикциях.

В последнее время внимание было сосредоточено на банках, которые, вероятно, помогали проводить транзакции для таких закупок. Угроза наказания привела к тому, что несколько банков ужесточили ограничения, в результате чего объем российского импорта уменьшился, рассказали собеседники агентства. Предложенные Евросоюзом ограничения в отношении банков, пользующихся российской системой СПФС, являются частью нового пакета санкций.

Напомним, что некоторые западные компании, например, Avon Products, Air Liquide и Reckitt, несмотря на то, что планировали покинуть рынок России, решили остаться. Причина в том, что бюрократические преграды растут, а потребительская активность возобновляется.

Ранее мы писали, что Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.

Европейский Союз также включил в список санкций пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.