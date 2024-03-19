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Функционирование работы Верховной Рады — сколько денег на это потратили за 2023 год

19 марта 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Функционирование работы Верховной Рады — сколько денег на это потратили за 2023 год
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: "Голос Украины"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На функционирование работы Верховной Рады в прошлом году потратили 2,6 млрд. грн. Из этих средств 13,7 млн направили на обеспечение визитов делегаций Рады за границу. На 2024 год установлен годовой объем расходов для обеспечения деятельности ВР. Речь идет о сумме в размере 2,9 млрд грн.

Эти сведения предоставили по запросу LIGA.net в Верховной Раде во вторник, 19 марта.

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В 2023 году для обеспечения работы самой Верховной Рады, ее структурных подразделений и депутатов выделена сумма в размере 2,732 миллиарда гривен. Однако, согласно информации, предоставленной редакции, фактически было использовано 2,592 миллиарда гривен в тот же период, в том числе для финансирования визитов делегаций правительства за границу — 13,7 миллиона гривен.

На обеспечение деятельности Рады в 2024 году законом о госбюджете на 2024-й установлен годовой объем расходов в сумме 2,947 млрд гривен.

"Необходимо отметить, что в условиях военного положения Верховная Рада Украины осуществляет деятельность в режиме максимальной экономии бюджетных средств", — отметили в комментарии для СМИ.

Также в Раде отметили, что в прошлом году из-за "экономного и рационального использования бюджетных средств в государственный бюджет Украины возвращено 109,4 млн гривен".

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Ответ Рады по запросу СМИ. Фото: LIGA.net
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Ответ Рады по запросу СМИ. Фото: LIGA.net

Напомним, на улицах Киева был замечен дорогостоящий электрокар Rolls-Royce Spectre стоимостью 600 тыс. долларов. Стало известно, что дорогостоящее авто приобрел народный депутат Украины Геннадий Вацак. При этом это уже не первая эксклюзивная машина в автопарке нардепа.

Также зарплаты глав городских и поселковых советов редко зависят от размера громад, которые они возглавляют, а также от их достижений на должности. Некоторые мэры западных городов получили за 2022 более 1 млн грн заработной платы.

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Украина

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