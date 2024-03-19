Функціонування роботи Верховної Ради — скільки грошей на це витратили за 2023 рік

Засідання Верховної Ради України. Фото: "Голос України"

На функціонування роботи Верховної Ради минулого року витратили 2,6 млрд грн. З цих коштів 13,7 млн спрямували на забезпечення візитів делегацій Ради за кордон. На 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності ВР. Йдеться про суму у розмірі 2,9 млрд грн.

Ці відомості надали на запит LIGA.net у Верховній Раді. у вівторок, 19 березня.

Читайте також:

Витрати на функціонування Ради

У 2023 році для забезпечення роботи самої Верховної Ради, її структурних підрозділів та депутатів виділено суму в розмірі 2,732 мільярда гривень. Проте, згідно з інформацією, яку надали для редакції, фактично було використано 2,592 мільярда гривень у той же період, у тому числі для фінансування візитів делегацій уряду за кордон — 13,7 мільйона гривень.

На забезпечення діяльності Ради у 2024 році законом про держбюджет на 2024-й встановлено річний обсяг видатків у сумі 2,947 млрд гривень.

"Необхідно зазначити, що в умовах воєнного стану Верховна Рада України здійснює діяльність у режимі максимальної економії бюджетних коштів", — наголосили у коментарі для ЗМІ.

Також у Раді зазначили, що минулого року через "економне та раціональне використання бюджетних коштів до державного бюджету України повернуто 109,4 млн гривень".

Відповідь Ради на запит ЗМІ. Фото: LIGA.net

Відповідь Ради на запит ЗМІ. Фото: LIGA.net

Нагадаємо, на вулицях Києва помітили коштовний електрокар Rolls-Royce Spectre вартістю 600 тис. доларів. Стало відомо, що дороговартісне авто придбав народний депутат України Геннадій Вацак. При цьому це вже не перша ексклюзивна машина в автопарку нардепа.

Також зарплати голів міських і селищних рад рідко залежать від розміру громад, які вони очолюють, а також від їхніх досягнень на посаді. Деякі мери західних міст отримали за 2022 рік понад 1 млн грн заробітної плати.