Украинские военные прошли протезирование в Вашингтоне

Защитники с протезами. Фото: Future for Ukraine

Фонд Future for Ukraine организовал месячную программу реабилитации и протезирования за рубежом для потерявших конечности военных. Ее прошли военнослужащие Денис Ермуратский, Павел Вовенко, Олег Лутчин, Владислав Курилов и Андрей Григорьев.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Военные, вернувшиеся с войны с ампутированными конечностями, прошли программу реабилитации и протезирования за границей в центре протезирования и ортезирования MCOP в Сильвер-Спринг в США.

Известно, что программа реализуется на средства гранта в размере 1 млн долларов от Pfizer Foundation в поддержку организаций, работающих над решением критических потребностей здравоохранения и восстановлением системы первичной медицинской помощи в Украине.

Новости о начале работы с первыми украинскими защитниками — Денисом и Павлом MCOP поделились в своем Instagram.

Скриншот поста МСОР



Медицинский центр ортезирования и протезирования Medical Center Orthotics and Prosthetics (MCOP) в США известен работой с американскими военными. Более 15 лет центр сотрудничал с Министерством обороны США и снабдил протезами более 1000 ветеранов войн в Ираке и Афганистане со сложными случаями ампутаций. Ежегодно в MCOP протезирование и реабилитацию проходят сотни пациентов, в том числе наши защитники.

Первый день в клинике для украинских военных отличился визитом уважаемых гостей. Принцесса Дании Мари вместе с представителем ветеранской организации в Дании Якобом Пантоном-Кристиансеном посетили центр MCOP, чтобы лично познакомиться с украинскими героями и услышать их истории. Как отметила сама принцесса, они мотивируют и вдохновляют ее.

Первый день в клинике украинских военных посетили уважаемые гости — принцесса Дании Мари вместе с представителем ветеранской организации Якобом Пантоном-Кристиансеном. Они лично познакомились с украинскими героями и услышали их историю. Как отметила сама принцесса, военные мотивируют и вдохновляют ее.

Встреча защитников с принцессой Дании Мари. Фото: Future for Ukraine

Соучредитель центра и протезист с более чем 20-летним опытом Майк Коркоран лично снял замеры у ребят для изготовления слепков их будущих протезов.

Снятие замеров. Фото: Future for Ukraine



Украинские воины с нетерпением ждали момента, когда снова смогут самостоятельно ходить — они много работали, чтобы овладеть высокотехнологичным протезом. О том, как наши военные проходят физическую реабилитацию в центре MCOP, фонд Future for Ukraine поделился в своем Instagram.

Скриншот сообщения FFU

Фото и видео из поездки украинских воинов в Вашингтон также можно найти на странице Вадима Столара в Facebook, который поддерживает программу протезирования украинских военных за границей от фонда FFU и активно участвует в реализации проектов фонда, помогающих военным с протезами адаптироваться к гражданской жизни.

Скриншот поста Вадима Столара



Больше историй протезированных бойцов, фото и видео ищите в соцсетях фонда Future for Ukraine. Присоединиться к сбору средств на протезирование и реабилитацию тяжелораненых украинских военных можно по ссылке.

Скриншот сбора на сайте FFU

Напомним, на благотворительном забеге в поддержку ветеранов с ампутациями собрали более 300 тыс. гривен.

Также мы писали, что во Львове заработал Центр по протезированию и ортезированию UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.