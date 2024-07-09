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Фонд Future for Ukraine допоміг військовим з протезуванням за кордоном

9 липня 2024 13:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські військові пройшли протезування у Вашингтоні
Захисники з протезами. Фото: Future for Ukraine
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Фонд Future for Ukraine організував місячну програму реабілітації та протезування за кордоном для військових, які втратили кінцівки. Її пройшли військовослужбовці Денис Єрмуратський, Павло Вовенко, Олег Лутчин, Владислав Курілов та Андрій Григор’єв.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Протезування для українських воїнів

Військові, які повернулися з війни з ампутованими кінцівками, пройшли програму реабілітації та протезування за кордоном у центрі протезування та ортезування MCOP у Сільвер-Спринг у США.

Відомо, що програма реалізується коштом гранту у розмірі 1 млн доларів від Pfizer Foundation на підтримку організацій, які працюють над вирішенням критичних потреб охорони здоров’я та відновленням системи первинної медичної допомоги в Україні. 

Новиною про початок роботи з першими українськими захисниками — Денисом та Павлом MCOP поділились у своєму Instagram.

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Скриншот допису МСОР


Медичний центр ортезування та протезування Medical Center Orthotics and Prosthetics (MCOP) у США відомий роботою з американськими військовими. Понад 15 років центр співпрацював з Міністерством оборони США та забезпечив протезами понад 1000 ветеранів воєн в Іраку та Афганістані зі складними випадками ампутацій. Щороку у MCOP протезування та реабілітацію проходять сотні пацієнтів, зокрема й наші захисники. 

Перший день у клініці для українських військових відзначився візитом поважних гостей. Принцеса Данії Марі разом із представником ветеранської організації в Данії Якобом Пантоном-Крістіансеном завітали до центру MCOP, аби особисто познайомитися з українськими героями та почути їхні історії. Як зазначила сама принцеса, вони мотивують та надихають її. 

Перший день у клініці українських військових відвідали поважні гості — принцеса Данії Марі разом із представником ветеранської організації Якобом Пантоном-Крістіансеном. Вони особисто познайомилися з українськими героями та почули їхні історії. Як зазначила сама принцеса, військові мотивують та надихають її. 

протезування для військових за кордоном
Зустріч захисників з принцесою Данії Марі. Фото: Future for Ukraine

Співзасновник центру та протезист з понад 20-річним досвідом Майк Коркоран особисто зняв заміри у хлопців для виготовлення зліпків їхніх майбутніх протезів. 

Протезування військових за кордоном
Зняття замірів. Фото: Future for Ukraine


Українські воїни з нетерпінням чекали моменту, коли знову зможуть самостійно ходити — вони багато працювали, аби опанувати високотехнологічний протез. Про те, як наші військові проходять фізичну реабілітацію у центрі MCOP, фонд Future for Ukraine поділився у своєму Instagram

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Скриншот допису FFU

Фото та відео з поїздки українських воїнів до Вашингтону також можна знайти на сторінці Вадима Столара у Facebook, який підтримує програму протезування українських військових за кордоном від фонду FFU та активно бере участь у реалізації проєктів фонду, які допомагають військовим з протезами адаптуватися до цивільного життя. 

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Скриншот допису Вадима Столара


Більше історій протезованих бійців, фото та відео шукайте у соцмережах фонду Future for Ukraine. Долучитися до збору коштів на протезування та реабілітацію важкопоранених українських військових можна за посиланням.

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Скриншот збору на сайті FFU

Нагадаємо, на благодійному забігу на підтримку ветеранів з ампутаціями зібрали понад 300 тис. гривень.

Також ми писали, що у Львові запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Вадим Столар США військові Фонд Вадима Столара війна в Україні ампутація

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