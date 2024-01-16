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Финского бизнесмена обвинили в продаже РФ почти 3500 дронов

16 января 2024 12:08
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Финского бизнесмена обвинили в продаже РФ почти 3500 дронов
Финский бизнесмен Габриэль Темин. Фото: Petteri Sopanen/Yle
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Финская прокуратура предъявила обвинение исполнительному директору двух компаний, экспортировавших в Россию более 3500 беспилотников. Главу компаний Luminor и Siberica Габриэля Темина подозревают в нарушении санкционного законодательства и экспорте товаров двойного назначения.

Об этом сообщает Yle.

Финские компании поставляли дроны в Россию

О расследовании стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что финские компании Luminor и Siberica, которыми управлял Темин, экспортировали в Россию около 3500 дронов и товаров двойного назначения. Деятельность осуществлялась и финансировалась из РФ.

По данным расследования, компании бизнесмена закупали и экспортировали в Россию подсанкционные товары более 30 партиями.

Предприниматель был заключен под стражу в сентябре 2023 года. Министерство финансов США наложило на Темина персональные санкции. Под американские ограничения попали также компании Siberica и Luminor.

Финская таможня предполагает, что всего через страну в Россию было перевезено товаров на сумму более 3 миллионов евро.

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Напомним, ранее сообщалось, что 20 финских компаний экспортировали в РФ оборудование для ОПК. Это небольшие логистические фирмы, а их владельцы связаны с Россией.

Страны Европейского союза и G7 начали вводить санкции против России с первых дней военной агрессии против Украины. Но, несмотря на то, что санкции против РФ действуют уже почти два года, они оказались менее эффективными, чем ожидалось.

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