Финского бизнесмена обвинили в продаже РФ почти 3500 дронов

Финский бизнесмен Габриэль Темин. Фото: Petteri Sopanen/Yle

Финская прокуратура предъявила обвинение исполнительному директору двух компаний, экспортировавших в Россию более 3500 беспилотников. Главу компаний Luminor и Siberica Габриэля Темина подозревают в нарушении санкционного законодательства и экспорте товаров двойного назначения.



Об этом сообщает Yle.

Финские компании поставляли дроны в Россию

О расследовании стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что финские компании Luminor и Siberica, которыми управлял Темин, экспортировали в Россию около 3500 дронов и товаров двойного назначения. Деятельность осуществлялась и финансировалась из РФ.



По данным расследования, компании бизнесмена закупали и экспортировали в Россию подсанкционные товары более 30 партиями.



Предприниматель был заключен под стражу в сентябре 2023 года. Министерство финансов США наложило на Темина персональные санкции. Под американские ограничения попали также компании Siberica и Luminor.



Финская таможня предполагает, что всего через страну в Россию было перевезено товаров на сумму более 3 миллионов евро.

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Напомним, ранее сообщалось, что 20 финских компаний экспортировали в РФ оборудование для ОПК. Это небольшие логистические фирмы, а их владельцы связаны с Россией.



Страны Европейского союза и G7 начали вводить санкции против России с первых дней военной агрессии против Украины. Но, несмотря на то, что санкции против РФ действуют уже почти два года, они оказались менее эффективными, чем ожидалось.