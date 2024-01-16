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Фінського бізнесмена звинуватили у продажу РФ майже 3500 дронів

16 січня 2024 12:08
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова
Фінського бізнесмена звинуватили у продажу РФ майже 3500 дронів
Фінський бізнесмен Габріель Темін. Фото: Petteri Sopanen/Yle
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Олена Максимова

Фінська прокуратура висунула звинувачення виконавчому директору двох компаній, які експортували в Росію понад 3500 безпілотників. Очільника компаній Luminor і Siberica Габріеля Теміна підозрюють в порушенні санкційного законодавства та експорті товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє Yle

Фінські компанії постачали дрони у Росію

Про розслідування стало відомо у грудні минулого року. Повідомлялося, що фінські компанії Luminor і Siberica, якими керував Темін, експортували в Росію майже 3500 дронів і товарів подвійного призначення. Діяльність здійснювалася і фінансувалася з РФ.

За даними розслідування, компанії бізнесмена закуповували та експортували до Росії підсанкційні товари більш ніж 30 партіями.

Підприємець був взятий під варту у вересні 2023 року. Міністерство фінансів США наклало на Теміна персональні санкції. Під американські обмеження потрапили також і компанії Siberica та Luminor.

Фінська митниця припускає, що загалом через країну до Росії було перевезено товарів на суму понад 3 мільйони євро.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 фінських компаній експортували до РФ обладнання для ОПК. Це невеликі логістичні фірми, а їхні власники пов'язані з Росією.

Країни Європейського союзу та G7 почали запроваджувати санкції проти Росії з перших днів військової агресії проти України. Але, попри те, що санкції проти РФ діють вже майже два роки, їхня ефективність виявилася меншою, ніж очікувалося.

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Росія

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