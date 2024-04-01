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Федоров назвал количество эвакуированных из Запорожской области за март

1 апреля 2024 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Федоров назвал количество эвакуированных из Запорожской области за март
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: http://1news.zp.ua/
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что за март удалось эвакуировать в безопасные места 30 человек. Местные не соглашаются на эвакуацию, однако власти призывают уезжать.

Об этом Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона, передает пресс-служба Запорожской ОВА.

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"На сегодняшний день нет массовой эвакуации, жители отказываются от нее. За март эвакуировалось еще 30 человек. Пик эвакуации был в первую декаду марта. За последнюю неделю, например, согласились эвакуироваться только два человека", — отметил Федоров.

По его словам, в настоящее время принудительная эвакуация в Запорожье не происходит. Однако глава местной ОВА призвал жителей области выезжать, он напомнил, что эвакуируемым людям оказывают финансовую, гуманитарную и социальную помощь, а в областном центре есть штабы, созданные общинами для переселенцев, где им оказывают необходимую поддержку.

"Мы точно будем продолжать призывать эвакуироваться, чтобы таких трагедий, как раненый 12-летний мальчик, было как можно меньше. Родителям следует подумать о своих детях и точно вывозить их", — добавил Федоров.

Напомним, что в результате обстрелов Запорожской области был травмирован 12-летний ребенок.

Также мы сообщали, что эвакуация проходит из нескольких прифронтовых регионов. Так, 19 марта из Купянского района Харьковской области удалось вывезти восемь детей вместе с их семьями. Кроме того, эвакуация была объявлена в некоторых общинах Сумской области из-за масштабных обстрелов.

эвакуация
Запорожская область
Иван Федоров
люди
война в Украине
війна

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