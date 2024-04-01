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Федоров назвав кількість евакуйованих із Запорізької області за березень

1 квітня 2024 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров назвав кількість евакуйованих із Запорізької області за березень
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: http://1news.zp.ua/
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що за березень вдалося евакуювати до безпечних місць 30 людей. Місцеві не погоджуються на евакуацію, однак влада закликає виїжджати.

Про це Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону, передає пресслужба Запорізької ОВА.

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"На сьогодні немає масової евакуації, мешканці відмовляються від неї. За березень евакуювалося ще 30 людей. Пік евакуації був у першу декаду березня. За останній тиждень, наприклад, погодилися евакуюватися лише дві людини", — зазначив Федоров.

За його словами, наразі примусова евакуація на Запоріжжі не відбувається. Однак глава місцевої ОВА закликав жителів області виїжджати, він нагадав, що людям, які евакуювалися, надають фінансову, гуманітарну та соціальну допомогу, а в обласному центрі є штаби, створені громадами для переселенців, де їм надають необхідну підтримку.

"Ми точно будемо продовжувати закликати евакуюватися, щоб таких трагедій, як поранений 12-річний хлопчик, було якомога менше. Батькам слід подумати про своїх дітей і точно вивозити їх", — додав Федоров.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів Запорізької області було травмовано 12-річну дитину

Також ми повідомляли, що евакуація відбувається з кількох прифронтових регіонів. Так, 19 березня з Куп'янського району Харківської області вдалось вивезти вісім дітей разом з їхніми сім'ями. Крім того, евакуація була оголошена у деяких громадах Сумської області через масштабні обстріли.

евакуація
Запорізька область
Іван Федоров
люди
війна в Україні
війна

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