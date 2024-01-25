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Фарион обвинила экс-командира полка "Азов" в сотрудничестве со спецслужбами России

25 января 2024 07:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Фарион обвинила экс-командира полка "Азов" в сотрудничестве со спецслужбами России
Языковед Ирина Фарион. Фото: commons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Языковед Ирина Фарион в очередной раз отреагировала на высказывания в свой адрес экс-командира полка "Азов" Максима Жорина. На этот раз скандальная женщина обвинила его в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом Ирина Фарион сообщила в Telegram.

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По словам Фарион, если бы Жорин высказался в таком же резком тоне в адрес представительницы еврейской, венгерской или французской национальности, ему пришлось бы извиняться перед дипломатическими представительствами этих государств. 

"Так же в Канаде опустили украинца, ветерана дивизии Галичина, который, как доказано, не принимал участия в преступлениях, и ничто, наша украинская диаспора проглотила, а я уже молчу за наше руководство неукраинского народа, которое мы избрали, потому что не нашли среди 40 кандидатов, одного украинца, кроме Порошенко и Зеленского", — указала она.

Языковед уточнила, что это свидетельствует об украинском национальном недостатке, который уже обходится всем дорого. При этом она добавила, что ей стыдно за украинского офицера, даже с российской фамилией, который позволил себе такой публичный поступок, возможно, по указанию Авакова и всей этой системы СПРУТ. 

"Как все они перекрутили быстро, как это умеют делать только рашисты. Здесь очевидно сотрудничество со спецслужбами Московии", — сказала Фарион.

Ирина Фарион
Сообщение Ирины Фарион. Фото: скриншот

Напомним, что недавно в украинском обществе разразился скандал с участием языковеда Ирины Фарион, которая обозвала русскоязычных военных сбродом. В Третьей отдельно-штурмовой бригаде считают подобные высказывания провокациями, цель которых — заигрывание врагу и раскол общества.

Кроме того, экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

военные
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обвинение
Россия
Ирина Фарион
Максим Жорин

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