Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Фаріон звинуватила екскомандира полку "Азов" у співпраці зі спецслужбами Росії arrow

Фаріон звинуватила екскомандира полку "Азов" у співпраці зі спецслужбами Росії

25 січня 2024 07:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Фаріон звинуватила екскомандира полку "Азов" у співпраці зі спецслужбами Росії
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: commons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мовознавиця Ірина Фаріон вкотре відреагувала на висловлювання на свою адресу екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна. Цього разу скандальна жінка звинуватила його у співпраці із російськими спецслужбами.

Про це Ірина Фаріон повідомила в Telegram.

Читайте також:

Звинувачення Фаріон на адресу Жоріна

За словами Фаріон, якби Жорін висловився в такому ж різкому тоні на адресу представниці єврейської, угорської чи французької національності, то йому довелося б вибачатися перед дипломатичними представництвами цих держав.

"Так само в Канаді опустили українця, ветерана дивізії Галичина, який, як доведено, не брав участі у злочинах, і ніщо наша українська діаспора проковтнула, а я вже мовчу за наше керівництво неукраїнського народу, яке ми обрали, бо не знайшли серед 40 кандидатів, одного українця, крім Порошенка та Зеленського", — зазначила вона.

Мовознавиця уточнила, що це свідчить про українську національну нестачу, яка вже обходиться всім дорого. При цьому вона додала, що їй соромно за українського офіцера, навіть із російським прізвищем, який дозволив собі такий публічний вчинок, можливо, за вказівкою Авакова та всієї цієї системи СПРУТ.

"Як усі вони перекрутили швидко, як це вміють робити лише рашисти. Тут очевидна співпраця зі спецслужбами Московії", — сказала Фаріон.

Ирина Фарион
Повідомлення Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно в українському суспільстві вибухнув скандал за участю мовознавиці Ірини Фаріон, яка обізвала російськомовних військових збродом. У Третій окремо-штурмовій бригаді вважають подібні висловлювання провокаціями, мета яких — загравання ворогові та розкол суспільства.

Крім того, екснардепка і політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які говорять російською мовою. За її словами, якщо армія не має дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

військові
полк "Азов"
звинувачення
Росія
Ірина Фаріон
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі