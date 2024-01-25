Фаріон звинуватила екскомандира полку "Азов" у співпраці зі спецслужбами Росії

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: commons.wikimedia.org

Мовознавиця Ірина Фаріон вкотре відреагувала на висловлювання на свою адресу екскомандира полку "Азов" Максима Жоріна. Цього разу скандальна жінка звинуватила його у співпраці із російськими спецслужбами.

Про це Ірина Фаріон повідомила в Telegram.

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За словами Фаріон, якби Жорін висловився в такому ж різкому тоні на адресу представниці єврейської, угорської чи французької національності, то йому довелося б вибачатися перед дипломатичними представництвами цих держав.

"Так само в Канаді опустили українця, ветерана дивізії Галичина, який, як доведено, не брав участі у злочинах, і ніщо наша українська діаспора проковтнула, а я вже мовчу за наше керівництво неукраїнського народу, яке ми обрали, бо не знайшли серед 40 кандидатів, одного українця, крім Порошенка та Зеленського", — зазначила вона.

Мовознавиця уточнила, що це свідчить про українську національну нестачу, яка вже обходиться всім дорого. При цьому вона додала, що їй соромно за українського офіцера, навіть із російським прізвищем, який дозволив собі такий публічний вчинок, можливо, за вказівкою Авакова та всієї цієї системи СПРУТ.

"Як усі вони перекрутили швидко, як це вміють робити лише рашисти. Тут очевидна співпраця зі спецслужбами Московії", — сказала Фаріон.

Повідомлення Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно в українському суспільстві вибухнув скандал за участю мовознавиці Ірини Фаріон, яка обізвала російськомовних військових збродом. У Третій окремо-штурмовій бригаді вважають подібні висловлювання провокаціями, мета яких — загравання ворогові та розкол суспільства.

Крім того, екснардепка і політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які говорять російською мовою. За її словами, якщо армія не має дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.