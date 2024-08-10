Специалисты CAR заявили, что ракета, которой РФ ударила по "Охматдету", была изготовлена накануне обстрела.

Разрушения вследствие удара по "Охматдету". Фото: Игорь Клименко

Оккупанты изготовили ракету Х-101, нанесшую удар по киевской детской больнице "Охматдет", накануне атаки. Вражеская цель сошла с конвейера в период от восьми дней до трех месяцев перед обстрелом.

Об этом сообщили исследователи CAR, изучившие фрагменты ракеты на месте попадания.

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Фрагмент ракеты, которой РФ атаковала "Охматдет". Фото: storymaps.arcgis.com

Что говорят специалисты о ракете, которой оккупанты нанесли удар по "Охматдету"

Вывод о дате производства ракеты исследователи сделали из 13-значного кода на ее фрагменте. Первые три цифры производственного номера общие для всех российских ракет Х-101, которые задокументировали в Украине. А вот следующие цифры — 7 и 9 — указывают на то, что вражескую цель изготовили во втором квартале 2024 года (в период между 1 апреля и 30 июня 2024 года). Ракетный удар по детской больнице нанесли 8 июля, поэтому ракету могли изготовить за несколько недель или даже дней до атаки.

"Этот короткий период между производством и использованием ракет Х-101 является частью тендерации, которую CAR впервые наблюдал в декабре 2022 года", — говорится в сообщении.