Фахівці CAR заявили, що ракета, якою РФ вдарила по "Охматдиту" була виготовлена напередодні обстрілу

Руйнування внаслідок удару по "Охматдиту". Фото: Ігор Клименко

Окупанти виготовили ракету Х-101, якою завдали удару по київській дитячій лікарні "Охматдит", напередодні атаки. Ворожа ціль зішла з конвеєра в період від восьми днів до трьох місяців перед обстрілом.

Про це повідомили дослідники CAR, які вивчили фрагменти ракети на місці влучення.

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Фрагмент ракети, якою РФ атакувала "Охматдит". Фото: storymaps.arcgis.com

Що кажуть фахівці про ракету, якою окупанти завдали удару по "Охматдиту"

Висновок щодо дати виробництва ракети дослідники зробили з 13-значного коду на її фрагменті. Перші три цифри виробничого номера є загальними для всіх російських ракет Х-101, які задокументували в Україні. А от наступні цифри — 7 і 9 — вказують на те, що ворожу ціль виготовили у другому кварталі 2024 року (у період між 1 квітня та 30 червня 2024 року). Ракетний удар по дитячій лікарні завдали 8 липня, тож ракету могли виготовити за кілька тижнів або навіть днів до атаки.

"Цей короткий проміжок часу між виробництвом і використанням ракет Х-101 є частиною тендерації, яку CAR уперше спостерігав у грудні 2022 року", — йдеться в повідомленні.