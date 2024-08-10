Фахівці CAR заявили, що ракета, якою РФ вдарила по "Охматдиту" була виготовлена напередодні обстрілу

Фахівці CAR дослідили ракету, якою РФ завдала удару по "Охматдиту"
Окупанти виготовили ракету Х-101, якою завдали удару по київській дитячій лікарні "Охматдит", напередодні атаки. Ворожа ціль зішла з конвеєра в період від восьми днів до трьох місяців перед обстрілом.
Про це повідомили дослідники CAR, які вивчили фрагменти ракети на місці влучення.
Що кажуть фахівці про ракету, якою окупанти завдали удару по "Охматдиту"
Висновок щодо дати виробництва ракети дослідники зробили з 13-значного коду на її фрагменті. Перші три цифри виробничого номера є загальними для всіх російських ракет Х-101, які задокументували в Україні. А от наступні цифри — 7 і 9 — вказують на те, що ворожу ціль виготовили у другому кварталі 2024 року (у період між 1 квітня та 30 червня 2024 року). Ракетний удар по дитячій лікарні завдали 8 липня, тож ракету могли виготовити за кілька тижнів або навіть днів до атаки.
"Цей короткий проміжок часу між виробництвом і використанням ракет Х-101 є частиною тендерації, яку CAR уперше спостерігав у грудні 2022 року", — йдеться в повідомленні.
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