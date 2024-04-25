Специалист по сопровождению ветеранов и демобилизованных — в Украине появилась новая профессия

Военный в подавленном состоянии. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Украине официально появилась профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Сведения об этой специальности уже внесли в Реестр квалификаций.

Об этом в среду, 24 апреля, сообщили на Правительственном портале.

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Как отметил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Максим Кушнир, специалист по сопровождению должен обеспечивать помощь и профессиональную поддержку всех потребностей, возникающих у ветеранов в период перехода от военной службы к гражданской жизни. Прежде всего, речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении с целью помочь защитникам получить реабилитационные, психологические, образовательные и другие услуги. Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет разъяснять возможности, права, гарантии, льготы, получение публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг.

Процедуру разработки профессионального стандарта по профессии "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" Министерство ветеранов инициировало еще в прошлом году. Это комплексный документ, в котором подробно описываются трудовые функции, участки работы, а также разные уровни квалификации работников.

Напомним, полку "Азов" нужны фельдшеры. Кандидат на должность должен иметь среднее медицинское образование и от трех лет опыта работы по специальности.

Также мы сообщали о том, что "Азов" ищет врачей-терапевтов, готовых призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий.