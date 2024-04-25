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Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих — в Україні з'явилася нова професія

25 квітня 2024 08:34
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих — в Україні з'явилася нова професія
Військовий у пригніченому стані. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В Україні офіційно з'явилася професія "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомості про цю спеціальність вже внесли до Реєстру кваліфікацій.

Про це в середу, 24 квітня, повідомили на Урядовому порталі.

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Як зазначив заступник Міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір, фахівець із супроводу має забезпечувати допомогу та фахову підтримку всіх потреб, що виникають у ветеранів у період переходу від військової служби до цивільного життя. Насамперед йдеться про індивідуальний професійний супровід із метою допомогти захисникам отримати реабілітаційні, психологічні, освітні та інші послуги. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз'яснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг.

Процедуру розроблення професійного стандарту за професією "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб" Міністерство ветеранів ініцюювало ще тогоріч. Це комплексний документ, в якому докладно описуються трудові функції, ділянки роботи, а також різні рівні кваліфікації працівників.

Нагадаємо, полку "Азов" потрібні фельдшери. Кандидат на посаду повинен мати середню медичну освіту і від трьох років досвіду роботи за фахом.

Також ми повідомляли про те, що "Азов" шукає лікарів-терапевтів, які готові призватися до війська та рятувати поранених у зоні бойових дій.

робота
допомога
демобілізація
військовослужбовці

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