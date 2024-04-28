Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Эвакуация из Полтавской области — в ГСЧС опровергли фейк arrow

Эвакуация из Полтавской области — в ГСЧС опровергли фейк

28 апреля 2024 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эвакуация из Полтавской области — в ГСЧС опровергли фейк
Эвакуация людей. Фото иллюстративное: Сумская областная военная администрация
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети распространяют информацию якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о проведении "эвакуации" из Полтавской области. Как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Фейк об эвакуации из Полтавской области

"Через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов", — говорится в сообщении.

null
Пост ГСЧС. Фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС отметили, что такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации.

Людей призвали не доверять сомнительным источникам информации.

null
Пост ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, Кремль распространяет новые фейки — о якобы разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных. Распространяя ложь, РФ пытается манипулировать чувствами родственников пленных защитников и расшатывать внутриполитическую ситуацию в стране.

Также информационно-психологическая операция "Уклонист", которую приписывают России, была создана из ботов-аккаунтов в соцсетях. Их количество может достигать 80 недавно созданных фейковых профилей.

эвакуация
ГСЧС
фейки
Полтавская область
спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри