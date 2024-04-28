Эвакуация из Полтавской области — в ГСЧС опровергли фейк

Эвакуация людей. Фото иллюстративное: Сумская областная военная администрация

В сети распространяют информацию якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о проведении "эвакуации" из Полтавской области. Как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Фейк об эвакуации из Полтавской области

"Через мессенджер Telegram распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: t.me/dsns_telegram

В ГСЧС отметили, что такие сообщения являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации.

Людей призвали не доверять сомнительным источникам информации.

Пост ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, Кремль распространяет новые фейки — о якобы разделении военнопленных на категории и о нежелании Украины освобождать из российского плена некоторых украинских военных. Распространяя ложь, РФ пытается манипулировать чувствами родственников пленных защитников и расшатывать внутриполитическую ситуацию в стране.

Также информационно-психологическая операция "Уклонист", которую приписывают России, была создана из ботов-аккаунтов в соцсетях. Их количество может достигать 80 недавно созданных фейковых профилей.