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Евакуація з Полтавської області — у ДСНС спростували фейк

28 квітня 2024 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Евакуація з Полтавської області — у ДСНС спростували фейк
Евакуація людей. Фото ілюстративне: Сумська обласна військова адміністрація
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі розповсюджують інформацію нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення "евакуації" з Полтавської області. Як виявилось, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 28 квітня.

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"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС зазначили, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.

Людей закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.

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Допис ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кремль поширює нові фейки — про нібито поділ військовополонених на категорії та про небажання України звільняти з російського полону деяких українських військових. Розповсюджуючи брехню, РФ намагається маніпулювати почуттями родичів полонених захисників і розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Також інформаційно-психологічна операція "Ухилянт", яку приписують Росії, була створена з ботів-акаунтів у соцмережах. Їхня кількість може сягати 80 нещодавно створених фейкових профілів. 

евакуація
ДСНС
фейки
Полтавська область
рятувальники

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