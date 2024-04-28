Евакуація з Полтавської області — у ДСНС спростували фейк
У мережі розповсюджують інформацію нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення "евакуації" з Полтавської області. Як виявилось, ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 28 квітня.
Фейк про евакуацію з Полтавської області
"Через месенджер Telegram розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.
Людей закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.
Нагадаємо, Кремль поширює нові фейки — про нібито поділ військовополонених на категорії та про небажання України звільняти з російського полону деяких українських військових. Розповсюджуючи брехню, РФ намагається маніпулювати почуттями родичів полонених захисників і розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в країні.
Також інформаційно-психологічна операція "Ухилянт", яку приписують Росії, була створена з ботів-акаунтів у соцмережах. Їхня кількість може сягати 80 нещодавно створених фейкових профілів.
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