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Эпицентр запустил сеть почтоматов — где они появились и сколько стоит услуга

18 апреля 2024 14:53
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Где установили почтоматы от Эпицентра и сколько стоит услуга
Почтомат эпицентра. Фото: NV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сеть почтоматов от Эпицентра уже доступна в некоторых городах Украины. В компании пока не комментируют мотивы создания и развития этого направления бизнеса.

О том, где установили почтоматы Эпицентру, сколько стоит услуга и что можно заказать, рассказали в NV Бизнес.

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Эпицентр выпустил свою сеть почтаматов, которые появились в некоторых городах Украины еще на исходе прошлой зимы. Они расположены рядом с гипермаркетами компании.

Теперь сеть работает главным образом для доставки товаров, купленных через интернет-магазины Эпицентра. Доставка онлайн-заказов для получения из почтомата бесплатна.

Почтоматы компании установили в следующих городах:

  • Киев (41 почтомат);
  • Днепр (12);
  • Буча (2);
  • Вишневое (3);
  • Коцюбинское (1).

"Итого 58 единиц. Но судя по нумерации, скорее всего, их уже около 80", — говорят в NV Бизнес.

Максимальная сумма заказа на получение через почтоматы Эпицентра составляет 20 000 грн.

Эпицентр предлагает установить свои почтоматы на разных локациях или в помещениях на основании договора аренды. Нужно через сайт подать заявку на установку.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская логистическая компания "Нова пошта" изменила правила для переадресации посылок. Теперь клиенты могут не платить за такую услугу по всей стране, но при одном условии.

Мы также писали, что Государственная таможенная служба Украины дает возможность украинцам самостоятельно декларировать экспресс-отправку за границу. Теперь это можно сделать прямо со смартфона через Личный кабинет на вебпортале "Единое окно для международной торговли", подав электронную таможенную декларацию М-16.

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