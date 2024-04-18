Де встановили поштомати від Епіцентру та скільки коштує послуга

Поштомат Епіцентру. Фото: NV

Мережа поштоматів від Епіцентру вже доступна у деяких містах України. У компанії поки не коментують мотиви створення та розвитку цього напрямку бізнесу.

Про те, де встановили поштомати Епіцентру, скільки коштує послуга і що можна замовити, розповіли в NV Бізнес.

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Епіцентр випустив свою мережу поштоматів, які з'явилися в деяких містах України ще під кінець минулої зими. Вони розташовані поруч з гіпермаркетами компанії.

Наразі мережа працює головним чином для доставки товарів, куплених через інтернет-магазини Епіцентру. Доставка онлайн-замовлень для отримання з поштомату безкоштовна.

Поштомати компанії встановили в наступних містах:

Київ (41 поштомат);

Дніпро (12);

Буча (2);

Вишневе (3);

Коцюбинське (1).

"Разом 58 одиниць. Але судячи з нумерації, скоріше за все, їх вже близько 80", — кажуть в NV Бізнес.

Максимальна сума замовлення для отримання через поштомати Епіцентра складає 20 000 грн.

Епіцентр пропонує встановити свої поштомати на різних локаціях або в приміщеннях на підставі договору оренди. Потрібно через сайт подати заявку на встановлення.

Детальніше про послугу можна дізнатися за посиланням.

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