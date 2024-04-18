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Епіцентр запустив мережу поштоматів — де вони з'явилися та скільки коштує послуга

18 квітня 2024 14:53
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Де встановили поштомати від Епіцентру та скільки коштує послуга
Поштомат Епіцентру. Фото: NV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Мережа поштоматів від Епіцентру вже доступна у деяких містах України. У компанії поки не коментують мотиви створення та розвитку цього напрямку бізнесу.

Про те, де встановили поштомати Епіцентру, скільки коштує послуга і що можна замовити, розповіли в NV Бізнес.

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Епіцентр випустив свою мережу поштоматів, які з'явилися в деяких містах України ще під кінець минулої зими. Вони розташовані поруч з гіпермаркетами компанії.

Наразі мережа працює головним чином для доставки товарів, куплених через інтернет-магазини Епіцентру. Доставка онлайн-замовлень для отримання з поштомату безкоштовна.

Поштомати компанії встановили в наступних містах:

  • Київ (41 поштомат);
  • Дніпро (12);
  • Буча (2);
  • Вишневе (3);
  • Коцюбинське (1).

"Разом 58 одиниць. Але судячи з нумерації, скоріше за все, їх вже близько 80", — кажуть в NV Бізнес.

Максимальна сума замовлення для отримання через поштомати Епіцентра складає 20 000 грн.

Епіцентр пропонує встановити свої поштомати на різних локаціях або в приміщеннях на підставі договору оренди. Потрібно через сайт подати заявку на встановлення.

Детальніше про послугу можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" змінила правила для переадресації посилок. Тепер клієнти можуть не платити за таку послугу по всій країні, однак за однієї умови.

Ми також писали, що Державна митна служба України надає можливість українцям самостійно декларувати експрес-відправлення за кордон. Відтепер це можна зробити просто зі смартфона через Особистий кабінет на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подавши електронну митну декларацію М-16.

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