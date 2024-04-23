Электронный кабинет пациента — какие преимущества ждут украинцев

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Генеральный директор медицинского сервиса Helsi Евгений Донец рассказал, какие преимущества ждут украинцев с появлением электронного кабинета пациента. В частности, речь идет о самостоятельном изменении персональных данных.

Об этом Евгений Донец сказал в эфире телемарафона во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

Электронный кабинет пациента

Донец отметил, что для решения любых ошибок пациенту нужно обращаться к врачу или писать письмо на имя Национальной службы здоровья.

"Появление этого электронного кабинета дает возможность самостоятельно менять данные", — подчеркнул он.

Помимо того, что можно будет самостоятельно менять свои личные данные, также будет возможность управлять декларациями с семейными врачами. По словам Донца, можно будет найти своего семейного врача, если он уже есть, а также подписать декларацию, не выходя из дома.

Напомним, во Львове спасли защитника Украины Романа, у которого обломок вражеского снаряда застрял возле сердца. Команде врачей удалось провести удачную операцию, фактически вырвав мужчину из "лап смерти".

Также в Одесской области произошел новый случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, а затем был госпитализирован.