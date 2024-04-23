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Електронний кабінет пацієнта — які переваги чекають на українців

23 квітня 2024 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Електронний кабінет пацієнта — які переваги чекають на українців
Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний директор медичного сервісу Helsi Євген Донець розповів, які переваги чекають на українців з появою електронного кабінету пацієнта. Зокрема, йдеться про самостійну зміну персональних даних.

Про це Євген Донець сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 23 квітня.

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Електронний кабінет пацієнта

Донець зазначив, що наразі для вирішення будь-яких помилок пацієнту потрібно звертатися до лікаря або писати лист на ім'я Національної служби здоров'я.

"Поява цього електронного кабінету дає можливість самостійно змінювати дані", — наголосив він.

Крім того, що можна буде самостійно змінювати свої особисті дані, також буде можливість керувати деклараціями з сімейними лікарями. За словами Донця, можна буде знайти свого сімейного лікаря, якщо він вже є, а також підписати декларацію, не виходячи з дому.

Нагадаємо, у Львові врятували захисника України Романа, в якого уламок ворожого снаряда застряг біля серця. Команді лікарів вдалося провести вдалу операцію, фактично вирвавши чоловіка з "лап смерті". 

Також в Одеській області стався новий випадок захворювання на ботулізм. Чоловік отруївся в’яленим лящем, приготованим вдома, та був госпіталізований.

українці
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