Эксвойск Самбора задекларировал квартиры, новый Lexus и миллионы дохода

Сергей Бабич. Фото: скриншот

Бывший начальник Самборского районного ТЦК и СП Львовской области Сергей Бабич и его родственники за последние годы приобрели немало имущества. Об этом он сообщил в декларации за 2023 год. Речь идет о квартирах во Львове, новых автомобилях и немалых доходах.

Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает ZAXID.NET.

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Что известно об имуществе Бабича

Бабич указал 1,8 млн грн зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн грн других доходов.

Из деклараций известно, что его жена Ирина, работающая в Самборской больнице и чья зарплата не превышает 100 тыс. грн в год, приобрела пять квартир во Львове (62 м2, 61,8 м2, 70,4 м2, 47,4 м2, 48,1 м2), а также две кладовки, два паркоместа и одну квартиру в Киеве (50 м2). Это ей удалось в течение 2020 — 2022 годов.

В частности, квартиру площадью 70,4 м2 его жена приобрела за миллион гривен, а две квартиры во Львове в 2022 году по 600 тыс. грн.

У супругов есть несколько земельных участков.

Также Бабич переписал два жилых дома в Самборе и селе Стрелковичи (106 м2 и 259 м2) и земельный участок в Самборе на свою дочь-студентка Софию. Один дом он приобрел в 2020 году, другой в 2018 году. По недвижимости в собственности Сергея Бабича осталось всего два земельных участка.

Кроме того, в прошлом году Бабич приобрел Lexus RX 350 (2021 года выпуска) за миллион гривен — это по меньшей мере вдвое дешевле рыночных предложений на сайтах продаж авто.

За один год он заработал 1,8 млн. грн (в 2022 году его официальная зарплата составляла 636 тыс. грн), также он указал 124 тыс. грн пенсии и 4,4 млн. грн. от отчуждения имущества. Жена указала 91 тыс. грн. зарплаты в больнице и 1,8 млн. грн дохода от отчуждения имущества. Сбережения военный хранит наличными — 1,7 млн грн.

К слову, в сентябре 2023 года НАПК обвинило Бабича в приобретении необоснованных активов более чем на 4,4 млн грн. Военным объяснил, что имущество приобрел за счет сбережений семьи за предыдущий период, зарплаты членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тыс. долларов США. В судебном реестре нет решений по этому делу, однако известно, что Бабича уволили с должности.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко приобрел имение в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227,65 млн. грн.

Также мы писали о том, что заместитель председателя Одесского облсовета Александр Урбанский обнародовал свое состояние. Во время войны супруга чиновника приобрела две квартиры в Греции, а сам чиновник стал владельцем Audi SQ7.