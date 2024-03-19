Ексвійськком Самбора задекларував квартири, новий Lexus та мільйони доходу

Сергій Бабич. Фото: скриншот

Колишній начальник Самбірського районного ТЦК та СП на Львівщині Сергій Бабич та його родичі за останні роки придбали чимало майна. Про це він повідомив у декларації за 2023 рік. Йдеться про квартири у Львові, нові автівки та чималі доходи.

Про це у понеділок, 18 березня, повідомляє ZAXID.NET.

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Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів.

З декларацій відомо, що його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові (62 м2, 61,8 м2, 70,4 м2, 47,4 м2, 48,1 м2), а також дві кладовки, два паркомісця та одну квартиру в Києві (50 м2). Це їй вдалося протягом 2020 – 2022 років.

Зокрема, квартиру площею 70,4 м2 його дружина придбала за мільйон гривень, а дві квартири у Львові 2022 року по 600 тис. грн.

У подружжя є кілька земельних ділянок.

Також Бабич переписав два житлові будинки у Самборі та селі Стрілковичі (106 м2 та 259 м2) та земельну ділянку в Самборі на свою доньку-студентку Софію. Один будинок він придбав у 2020 році, інший у 2018 році. З нерухомості у власності Сергія Бабича залишилось лише дві земельні ділянки.

Крім того, минулого року Бабич придбав Lexus RX 350 (2021 року випуску) за мільйон гривень — це щонайменше вдвічі дешевше від ринкових пропозицій на сайтах продажу авто.

За один рік він заробив 1,8 млн грн (у 2022 році його офіційна зарплата становила 636 тис. грн), також він вказав 124 тис. грн пенсії та 4,4 млн грн від відчуження майна. Дружина вказала 91 тис. грн зарплати у лікарні та 1,8 млн грн доходу від відчуження майна. Заощадження військовий зберігає готівкою — 1,7 млн грн.

До слова, у вересні 2023 року НАЗК звинуватило Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн. Військком пояснив, що майно придбав за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, зарплати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. доларів США. У судовому реєстрі немає рішень по цій справі, однак відомо, що Бабича звільнили з посади.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко придбав маєток у німецькому Гамбурзі. Його вартість становить 227,65 млн грн.

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