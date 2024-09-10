Книга о Валерии Залужном - неизвестные детали - новости

Людмила Долгоновская. Фото: FB/Людмила Долгоновская

Каким в первые дни российского вторжения был Валерий Залужный и какие моменты войны переживал сложнее всего — в интервью Новини.LIVE рассказала Людмила Долгоновская, советница бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного по стратегическим коммуникациям.

В сентябре харьковское издательство Vivat выпустило ее книгу о Валерии Залужном под названием "Залізний генерал. Уроки людяності".

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Как вам далось написание книги?

— Это сложный процесс, большая ответственность и моя первая книга. То доверие, которое мне предоставил Валерий Федорович, как право писать эту книгу, ответственность перед читателями, чувствительность обстоятельств, в которых мы находились, — все это наложило ответственность.

Процесс не был легким, ведь это самоцензурирование, постоянные сомнения, что можно сказать, чего нельзя с точки зрения национальной безопасности и с точки зрения уважения к личной жизни Валерия Федоровича. Это сложный процесс, занявший почти год времени. Еще год заняло редактирование, согласование всех деталей…

Книгу начала писать в июне 2022 года, когда ко мне обратилось издательство Vivat. Я обсудила идею с Валерием Залужным, его семьей, поскольку там есть биографическая часть, поэтому было важно, чтобы информация была проверена и предоставлена.

Писать закончила в январе 2024, это уже были финальные правки. Было важно, чтобы главный герой верифицировал фактологические правки, чтобы все фамилии и имена были указаны корректно. Ждала долгое время, очевидно, генералу было не до чтения книг.

Какие именно правки вносил Валерий Федорович?

— Минимальные: неточности в годах, имя дочери исправил с Кристина на Христина, и это было правильно. Конечно, мы бы с корректорами тоже это исправили позже. Но по содержанию практически не правил, как и по структуре.

Как Валерий Залужный переживал начало войны, особенно когда Киев находился в полуосаде, было непонятно, выстоим ли мы вообще.

— Я разочарую и читателей, и зрителей, потому что у Валерия Федоровича была спокойная реакция профессионала. Военные люди постоянно готовятся к войне, знают свое дело. Поэтому это был хладнокровный и взвешенный подход военного профессионала к делу, которым он занимается всю свою жизнь. Не было паники на пункте управления, все было четко и слаженно.

Людмила Долгоновская. Фото: FB/Людмила Долгоновская

Естественно, эмоционально сложно переживать потери, это правда. Валерий Федорович тоже этим беспокоился, об этом в книге я тоже пишу. Все мы люди и для нас эта война для каждого личная.

Это правда, об открытости Залужного к каждому, кого он знает лично?

— Его открытость была одним из важных факторов, и я об этом тоже в книге пишу. Решения принимались мгновенно, была постоянная живая коммуникация, хотя совещания и согласования тоже имели место. Но в те первые дни полномасштабного вторжения время измерялось секундами.

Какой момент войны Залужному дался сложнее всего?

— Сложно сказать, не могу выделить какой-нибудь один. К тому же, я не была рядом с главнокомандующим 24/7. Все сложно было. Это и осада Мариуполя, когда приходилось принимать сложные решения, когда теряли Луганщину… И вообще, каждая потеря — это серьезные переживания. Ни для кого из нас статистика утрат не была статистикой.

Как вы восприняли новости, что Валерий Залужный уходит из ВСУ и становится послом?

— Сначала мне было очень горько от этого, потому что я понимала, насколько военное дело — это его. Мне очень хотелось, чтобы такие символы, и, кстати, Валерий Федорович не один такой, их много оставались в Вооруженных Силах, как магниты вдохновения и мотивации для военных.

Мне было больно, что главнокомандующий после увольнения покидает ВСУ. Но жизнь продолжается, ее опыт и патриотизм могут служить государству. Желаю ему успехов на дипломатической ниве.