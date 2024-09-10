Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ексрадниця Залужного розповіла невідомі деталі початку війни в Україні arrow

Ексрадниця Залужного розповіла невідомі деталі початку війни в Україні

10 вересня 2024 05:58
Галина Остаповець - Журналіст
Книга про Валерія Залужного - невідомі деталі - новини
Людмила Долгоновська. Фото: FB/Людмила Долгоновська
Галина Остаповець - Журналіст

Яким у перші дні російського вторгнення був Валерій Залужний і які моменти війни переживав найскладніше — в інтервʼю Новини.LIVE розповіла Людмила Долгоновська, радниця колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного зі стратегічних комунікацій.

У вересні харківське видавництво Vivat випустило її книгу про Валерія Залужного під назвою "Залізний генерал. Уроки людяності". 

Читайте також:

Як вам далося написання книги?

— Це складний процес, велика відповідальність і моя перша книга. Та довіра, яку мені надав Валерій Федорович, як право писати цю книжку, відповідальність перед читачами, чутливість обставин, у яких ми перебували, — все це наклало відповідальність.

Процес не був легкий, адже це самоцензурування, постійні сумніви, що можна сказати, чого не можна з точки національної безпеки і з точки зору поваги до особистого життя Валерія Федоровича. Це складний процес, який зайняв майже рік часу. Ще рік зайняло редагування, погодження усіх деталей…

Книгу почала писати у червні 2022, коли до мене звернулося видавництво Vivat. Я обговорила ідею із Валерієм Залужним, його родиною, оскільки там є біографічна частина, тому було важливо, щоб інформація була перевірена та ними надана.

Писати закінчила у січні 2024 року, це вже були фінальні правки. Було важливо, аби головний герой верифікував фактологічні правки, аби всі прізвища та імена були вказані коректно. Чекала тривалий час, очевидно, генералові було не до читання книг.

Які саме правки вносив Валерій Федорович?

— Мінімальні: неточності у роках, імʼя доньки виправив із Крістіна на Христина, і це було правильно. Звичайно, ми би з коректорами теж це виправили пізніше. Але по змісту фактично не правив, як і за структурою.

Як Валерій Залужний переживав початок війни, особливо коли Київ був у напівоблозі, було незрозуміло, чи вистоїмо ми взагалі.

— Я розчарую і читачів, і глядачів, бо у Валерія Федоровича була спокійна реакція професіонала. Військові люди постійно готуються до війни, вони знають свою справу. Тому це був холоднокровний та виважений підхід військового професіонала до справи, якою він займається все своє життя. Не було паніки на пункті управління, все було чітко та злагоджено.

Людмила Долгоновська
Людмила Долгоновська. Фото: FB/Людмила Долгоновська

Звісно, емоційно складно переживати втрати, це правда. Валерій Федорович теж цим переймався, про це у книзі я теж пишу. Всі ми люди і для нас ця війна для кожного особиста.

То це правда, про відкритість Залужного до кожного, кого він знає особисто?

— Його відкритість була одним із важливих факторів, і я про це теж у книзі пишу. Рішення ухвалювались миттєво, була постійна жива комунікація, хоча наради та погодження теж мали місце. Але в ті перші дні повномасштабного вторгнення, час вимірювався секундами.

Який момент війни Залужному дався найскладніше?

— Складно сказати, не можу виділити котрийсь один. До того ж я не була поруч із головнокомандувачем 24/7. Все складно було. Це й облога Маріуполя, коли доводилось ухвалювати складні рішення, коли втрачали Луганщину… І загалом кожна втрата — це серйозні переживання. Ні для кого із нас статистика втрат не була статистикою.

Як ви сприйняли новини, що Валерій Залужний іде із ЗСУ і стає послом?

— Спершу мені було дуже гірко від цього, бо я розуміла, наскільки військова справа — це його. Мені дуже хотілося, щоби такі символи, і, до речі, Валерій Федорович не один такий, їх багато, залишалися у Збройних Силах, як магніти натхнення та мотивації для військових.

Мені було боляче, що головнокомандувач після звільнення залишає ЗСУ. Але життя триває, його досвід та патріотизм можуть далі служити державі. Зичу йому успіхів на дипломатичній ниві.

ЗСУ Валерій Залужний армія війна в Україні війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:24 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі тривалі затори

07:21 Мобілізований в нетверезому стані вчинив смертельну ДТП — як його покарав суд

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив всю зарплату з картки — що кажуть у фінустанові

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 Військовий розповів про нюанси служби у 3-й ОШБр ЗСУ

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

06:30 Дружина за кордоном і не платить аліменти на дитину — чи можуть мобілізувати чоловіка

Ексклюзив

06:23 Що очікує на Україну, якщо Трамп стане президентом США, — прогноз Бена Годжеса

06:10 Доплата в майже тисячу гривень — хто з громадян має право на надбавку до пенсії

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на труднощі із закриттям рахунків — деталі скарги

Ексклюзив

05:58 Ексрадниця Залужного розповіла невідомі деталі початку війни в Україні

07:24 Черги на кордоні України — на яких КПП можливі тривалі затори

07:21 Мобілізований в нетверезому стані вчинив смертельну ДТП — як його покарав суд

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив всю зарплату з картки — що кажуть у фінустанові

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 Військовий розповів про нюанси служби у 3-й ОШБр ЗСУ

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

06:30 Дружина за кордоном і не платить аліменти на дитину — чи можуть мобілізувати чоловіка

Ексклюзив

06:23 Що очікує на Україну, якщо Трамп стане президентом США, — прогноз Бена Годжеса

06:10 Доплата в майже тисячу гривень — хто з громадян має право на надбавку до пенсії

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на труднощі із закриттям рахунків — деталі скарги

Ексклюзив

05:58 Ексрадниця Залужного розповіла невідомі деталі початку війни в Україні

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

9 вересня 2024

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже