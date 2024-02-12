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Экс-премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни с помощью эвтаназии

12 февраля 2024 10:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни с помощью эвтаназии
Экс-премьер Нидерландов Дрис ван Агт и его жена Эжени Крекельберг. Фото: ANP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе со своей женой Эжени Крекельберг ушли из жизни в возрасте 93 года с помощью эвтаназии. Супруги решились на такой шаг, так как оба были очень больны, в частности экс-премьер не смог полностью восстановиться после инсульта в 2019 году

Об этом сообщило издание The Guardian в субботу, 10 февраля.

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Эвтаназия в Нидерландах

Ван Агт возглавлял правительство в период с 1977 по 1982 год.

Издание сообщает, что смерть бывшего премьера и его жены является частью увеличивающейся тенденции к практике совместной эвтаназии в стране.

Несмотря на то что случаи парной эвтаназии до недавнего времени были редкостью, первые примеры были зафиксированы в 2020 году, когда 26 пар решили уйти из жизни вместе. 

За следующий год число подобных случаев возросло до 32, а в 2022 году было зарегистрировано уже 58 случаев совместной эвтаназии.

Нидерланды — первая страна, которая легализовала эвтаназию. Это произошло в 2002 году. Таким правом могут воспользоваться взрослые и дети в возрасте от 12 лет.

С 2002 года в Нидерландах эвтаназия разрешена в шести случаях, в том числе при наличии невыносимых страданий, отсутствии перспектив облегчения и длительном желании смерти.

Напомним, во Львове пятилетний мальчик, который в декабре впал в кому после удаления зубов под анестезией, умер. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело.

В 2023 году парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии. ЭТО касается тех граждан, которые неизлечимо больны.

смерть
болезнь
Нидерланды
медицина
люди

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