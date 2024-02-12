Экс-премьер Нидерландов и его жена ушли из жизни с помощью эвтаназии
Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе со своей женой Эжени Крекельберг ушли из жизни в возрасте 93 года с помощью эвтаназии. Супруги решились на такой шаг, так как оба были очень больны, в частности экс-премьер не смог полностью восстановиться после инсульта в 2019 году
Об этом сообщило издание The Guardian в субботу, 10 февраля.
Эвтаназия в Нидерландах
Ван Агт возглавлял правительство в период с 1977 по 1982 год.
Издание сообщает, что смерть бывшего премьера и его жены является частью увеличивающейся тенденции к практике совместной эвтаназии в стране.
Несмотря на то что случаи парной эвтаназии до недавнего времени были редкостью, первые примеры были зафиксированы в 2020 году, когда 26 пар решили уйти из жизни вместе.
За следующий год число подобных случаев возросло до 32, а в 2022 году было зарегистрировано уже 58 случаев совместной эвтаназии.
Нидерланды — первая страна, которая легализовала эвтаназию. Это произошло в 2002 году. Таким правом могут воспользоваться взрослые и дети в возрасте от 12 лет.
С 2002 года в Нидерландах эвтаназия разрешена в шести случаях, в том числе при наличии невыносимых страданий, отсутствии перспектив облегчения и длительном желании смерти.
Напомним, во Львове пятилетний мальчик, который в декабре впал в кому после удаления зубов под анестезией, умер. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело.
В 2023 году парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии. ЭТО касается тех граждан, которые неизлечимо больны.
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