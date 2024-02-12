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Експрем'єр Нідерландів та його дружина пішли з життя за допомогою евтаназії

12 лютого 2024 10:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експрем'єр Нідерландів та його дружина пішли з життя за допомогою евтаназії
Експрем'єр Нідерландів Дріс ван Агт та його дружина Ежені Крекельберг. Фото: ANP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом зі своєю дружиною Ежені Крекельберг пішли з життя у віці 93 років за допомогою евтаназії. Подружжя зважилося на такий крок, оскільки обидва були дуже хворі, зокрема експрем'єр не зміг повністю відновитися після інсульту у 2019 році.

Про це повідомило видання The Guardian у суботу, 10 лютого.

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Ван Агт очолював уряд у період з 1977 по 1982 рік.

Видання повідомляє, що смерть колишнього прем'єра і його дружини є частиною тенденції до практики спільної евтаназії в країні, що збільшується.

Попри те, що випадки парної евтаназії донедавна були рідкістю, перші приклади були зафіксовані у 2020 році, коли 26 пар вирішили піти з життя разом.

За наступний рік кількість подібних випадків зросла до 32, а 2022 року було зареєстровано вже 58 випадків спільної евтаназії.

Нідерланди — перша країна, яка легалізувала евтаназію. Це сталося 2002 року. Таким правом можуть скористатися дорослі та діти віком від 12 років.

З 2002 року в Нідерландах евтаназія дозволена у шести випадках, у тому числі за наявності нестерпних страждань, відсутності перспектив полегшення та тривалого бажання смерті.

Нагадаємо, у Львові п'ятирічний хлопчик, який у грудні впав у кому після видалення зубів під анестезією, помер. У зв'язку із цим прокуратура порушила кримінальну справу.

У 2023 році парламент Португалії схвалив легалізацію евтаназії. ЦЕ стосується тих громадян, які невиліковно хворі.

смерть
хвороба
Нідерланди
медицина
люди

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