Експрем'єр Нідерландів та його дружина пішли з життя за допомогою евтаназії
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом зі своєю дружиною Ежені Крекельберг пішли з життя у віці 93 років за допомогою евтаназії. Подружжя зважилося на такий крок, оскільки обидва були дуже хворі, зокрема експрем'єр не зміг повністю відновитися після інсульту у 2019 році.
Про це повідомило видання The Guardian у суботу, 10 лютого.
Евтаназія у Нідерландах
Ван Агт очолював уряд у період з 1977 по 1982 рік.
Видання повідомляє, що смерть колишнього прем'єра і його дружини є частиною тенденції до практики спільної евтаназії в країні, що збільшується.
Попри те, що випадки парної евтаназії донедавна були рідкістю, перші приклади були зафіксовані у 2020 році, коли 26 пар вирішили піти з життя разом.
За наступний рік кількість подібних випадків зросла до 32, а 2022 року було зареєстровано вже 58 випадків спільної евтаназії.
Нідерланди — перша країна, яка легалізувала евтаназію. Це сталося 2002 року. Таким правом можуть скористатися дорослі та діти віком від 12 років.
З 2002 року в Нідерландах евтаназія дозволена у шести випадках, у тому числі за наявності нестерпних страждань, відсутності перспектив полегшення та тривалого бажання смерті.
Нагадаємо, у Львові п'ятирічний хлопчик, який у грудні впав у кому після видалення зубів під анестезією, помер. У зв'язку із цим прокуратура порушила кримінальну справу.
У 2023 році парламент Португалії схвалив легалізацію евтаназії. ЦЕ стосується тих громадян, які невиліковно хворі.
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