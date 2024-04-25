Эксперт пояснил, что ожидает автобусных перевозчиков после завершения войны в Украине
После войны спрос на автобусные перевозки между Украиной и Западной Европой не упадет. Более того, он значительно увеличится.
Об этом в интервью NV Бизнес заявил основатель и CEO FlixBus Андре Шваммляйн в четверг, 25 апреля.
Автобусных перевозок станет больше
"Мы исходим из того, что после окончания войны спрос на перевозку между Украиной и Западной Европой значительно увеличится", — заявил Швамлляйн.
Он добавил, что особенно этот процесс будет заметен в небольших городах, где нет аэропортов или железных дорог.
"Не думаю, что нам придется сокращать сеть. Наоборот, спрос будет нужен всем автобусам, всем железным дорогам и всем авиакомпаниям", — заявил Шваммляйн.
Напомним, в Одессе автобусы, подаренные Регенсбургом, тоже не выходят на рейсы, ведь их нельзя использовать в коммерческих целях.
Между тем, на приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!