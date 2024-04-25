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Эксперт пояснил, что ожидает автобусных перевозчиков после завершения войны в Украине

25 апреля 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперт пояснил, что ожидает автобусных перевозчиков после завершения войны в Украине
Автобус в пути. Фото: 193Land
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

После войны спрос на автобусные перевозки между Украиной и Западной Европой не упадет. Более того, он значительно увеличится.

Об этом в интервью NV Бизнес заявил основатель и CEO FlixBus Андре Шваммляйн в четверг, 25 апреля.

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"Мы исходим из того, что после окончания войны спрос на перевозку между Украиной и Западной Европой значительно увеличится", — заявил Швамлляйн.

Он добавил, что особенно этот процесс будет заметен в небольших городах, где нет аэропортов или железных дорог.

"Не думаю, что нам придется сокращать сеть. Наоборот, спрос будет нужен всем автобусам, всем железным дорогам и всем авиакомпаниям", — заявил Шваммляйн.

Напомним, в Одессе автобусы, подаренные Регенсбургом, тоже не выходят на рейсы, ведь их нельзя использовать в коммерческих целях.

Между тем, на приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн.

транспорт
Украина
Европа
автобусы
мир

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