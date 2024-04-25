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Експерт пояснив, що очікує на автобусних перевізників після завершення війни в Україні

25 квітня 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експерт пояснив, що очікує на автобусних перевізників після завершення війни в Україні
Автобус у дорозі. Фото: 193Land
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Після завершення війни попит на автобусні перевезення між Україною та Західною Європою не впаде. Більше того, він значно збільшиться.

Про це в інтерв'ю NV Бізнес заявив засновник та CEO FlixBus Андре Шваммляйн у четвер, 25 квітня.

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"Ми виходимо з того, що після закінчення війни попит на перевезення між Україною та Західною Європою значно збільшиться", — заявив Швамлляйн.

Він додав, що особливо цей процес буде помітний у невеликих містах, де немає аеропортів чи залізниці.

"Не думаю, що нам доведеться скорочувати мережу. Навпаки, попит буде таким, що знадобляться всі автобуси, всі залізниці та всі авіакомпанії", — заявив Шваммляйн.

Нагадаємо, в Одесі автобуси, подаровані Регенсбургом, також не виходять на рейси, адже їх не можна використовувати в комерційних цілях. 

Тим часом на придбання шкільних автобусів у 2023 році місцеві бюджети України витратили 971,6 млн грн.

транспорт
Україна
Європа
автобуси
світ

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