Експерт пояснив, що очікує на автобусних перевізників після завершення війни в Україні

Автобус у дорозі. Фото: 193Land

Після завершення війни попит на автобусні перевезення між Україною та Західною Європою не впаде. Більше того, він значно збільшиться.

Про це в інтерв'ю NV Бізнес заявив засновник та CEO FlixBus Андре Шваммляйн у четвер, 25 квітня.

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"Ми виходимо з того, що після закінчення війни попит на перевезення між Україною та Західною Європою значно збільшиться", — заявив Швамлляйн.

Він додав, що особливо цей процес буде помітний у невеликих містах, де немає аеропортів чи залізниці.

"Не думаю, що нам доведеться скорочувати мережу. Навпаки, попит буде таким, що знадобляться всі автобуси, всі залізниці та всі авіакомпанії", — заявив Шваммляйн.

Нагадаємо, в Одесі автобуси, подаровані Регенсбургом, також не виходять на рейси, адже їх не можна використовувати в комерційних цілях.

Тим часом на придбання шкільних автобусів у 2023 році місцеві бюджети України витратили 971,6 млн грн.