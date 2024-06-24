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Эксперт объяснил, кто является главным конкурентом США — это не Россия

24 июня 2024 19:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Китай является главным конкурентом для США - Atlantic Council
Шанхай, экономический центр Китая. Фото: Wikipedia
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Россия не может быть конкурентом для Соединенных Штатов Америки, поскольку ее экономика слишком слаба для этого.

Об этом заявил научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в эфире телеканала "Киев 24" в понедельник, 24 июня.

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По словам эксперта, в последние годы Китай демонстрирует высокий темп экономического роста, укрепляя свои позиции на мировой арене. В то же время экономика России существенно отстает, уступая не только крупным странам, но отдельным американским штатам.

Дикинсон отмечает, что именно этот аспект делает Китай главным конкурентом для США.

"У Китая большой темп роста. Российская экономика сейчас меньше, чем экономика таких американских штатов как Калифорния или Техас. Для Америки Россия несерьезный конкурент. Россия может быть конкурентом на каком-то уровне для Европы. А для Америки серьезный конкурент это Китай", — сказал он. .

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики . В текущем году она должна вырасти на 2,6%.

Также мы писали, что экономика Европы начинает восстанавливаться . Причиной роста называют ослабление инфляционных процессов и оживление экономики Германии - самой большой на континенте.

США
экономический рост
Китай
деньги
экономика
Россия

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