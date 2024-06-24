Китай є головним конкурентом для США — Atlantic Council

Шанхай, економічний центр Китаю. Фото: Wikipedia

Росія не може бути конкурентом для Сполучених Штатів Америки, оскільки її економіка є занадто слабкою для цього.

Про це заявив науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон в етері телеканалу "Київ 24" у понеділок, 24 червня.

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За словами експерта, останніми роками Китай демонструє високий темп економічного зростання, зміцнюючи свої позиції світової арені. У той же час економіка Росії суттєво відстає, поступаючись не лише великим країнам, а й окремим американським штатам.

Дікінсон наголошує, що саме цей аспект робить Китай головним конкурентом для США.

"Китай має великий темп зростання. Російська економіка зараз менша, ніж економіка таких американських штатів як Каліфорнія чи Техас. Для Америки Росія несерйозний конкурент. Росія може бути конкурентом на якомусь рівні для Європи. А для Америки серйозний конкурент це Китай", — сказав він.

Нагадаємо, Світовий банк покращив прогноз світової економіки. Цього року вона повинна зрости на 2,6%.

Також ми писали, що економіка Європи починає відновлюватися. Причиною зростання називають послаблення інфляційних процесів та пожвавлення економіки Німеччини — найбільшої на континенті.