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Экс-начальник Ровенского ТЦК после скандала отправился на фронт

12 апреля 2024 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-начальник Ровенского ТЦК после скандала отправился на фронт
Экс-руководитель Ровенского ТЦК. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший начальник Центра комплектования и социальной поддержки в Ровно Александр Ярмошевич отправился на передовую. Эту информацию подтвердила местная предприниматель и волонтер Елена Ярощук.

Об этом пишет издание Рівняни.

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Как известно, после скандала ровенский военком заявил об уходе с должности и перевелся в боевую часть.

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Александр Ярмошевич с Еленой Ярощук. Фото: соцсети

Напомним, в сети появилось видео, где начальник Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич на рабочем месте в разное время целуется с тремя разными сотрудницами.

В ОК "Запад" заявили, что не имеют претензий по выполнению офицером его служебных обязанностей.

"Однако отмечаем, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте", — говорится в сообщении.

Поэтому, учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о его переводе.

Ранее мы писали, что после скандального видео с Ровенским начальником ТЦК правоохранители приступили к служебной проверке.

Также стало известно, что он приобрел внедорожник AUDI Q7 за полмиллиона гривен.

скандал
Ровно
военкомат
ТЦК и СП
фронт

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