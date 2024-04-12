Экс-начальник Ровенского ТЦК после скандала отправился на фронт
Бывший начальник Центра комплектования и социальной поддержки в Ровно Александр Ярмошевич отправился на передовую. Эту информацию подтвердила местная предприниматель и волонтер Елена Ярощук.
Об этом пишет издание Рівняни.
Военком из Ровно уехал на фронт
Как известно, после скандала ровенский военком заявил об уходе с должности и перевелся в боевую часть.
Напомним, в сети появилось видео, где начальник Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич на рабочем месте в разное время целуется с тремя разными сотрудницами.
В ОК "Запад" заявили, что не имеют претензий по выполнению офицером его служебных обязанностей.
"Однако отмечаем, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте", — говорится в сообщении.
Поэтому, учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о его переводе.
Ранее мы писали, что после скандального видео с Ровенским начальником ТЦК правоохранители приступили к служебной проверке.
Также стало известно, что он приобрел внедорожник AUDI Q7 за полмиллиона гривен.
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