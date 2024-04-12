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Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт

12 квітня 2024 13:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт
Екскерівник Рівненського ТЦК. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній начальник Центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному Олександр Ярмошевич вирушив на передову. Цю інформацію підтвердила місцева підприємниця та волонтерка Олена Ярощук.

Про це пише видання Рівняни.

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Як відомо, після скандалу рівненський військком заявив про залишення посади та перевівся у бойову частину.

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Олександр Ярмошевич з Оленою Ярощук. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, де начальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич на робочому місці в різний час цілується з трьома різними співробітницями.

В ОК "Захід" заявили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків.

"Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці", — йдеться у повідомленні.

Тому беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про його переведення.

Раніше ми писали, що після скандального відео з Рівненським начальником ТЦК правоохоронці розпочали службову перевірку

Також стало відомо, що він придбав позашляховик AUDI Q7 за пів мільйона гривень.

скандал
Рівне
військкомат
ТЦК та СП
фронт

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