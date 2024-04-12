Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт
Колишній начальник Центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному Олександр Ярмошевич вирушив на передову. Цю інформацію підтвердила місцева підприємниця та волонтерка Олена Ярощук.
Про це пише видання Рівняни.
Військком з Рівного поїхав на фронт
Як відомо, після скандалу рівненський військком заявив про залишення посади та перевівся у бойову частину.
Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, де начальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич на робочому місці в різний час цілується з трьома різними співробітницями.
В ОК "Захід" заявили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків.
"Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці", — йдеться у повідомленні.
Тому беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про його переведення.
Раніше ми писали, що після скандального відео з Рівненським начальником ТЦК правоохоронці розпочали службову перевірку.
Також стало відомо, що він придбав позашляховик AUDI Q7 за пів мільйона гривень.
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