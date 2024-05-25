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Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал видео, на котором женщина оскверняет украинский флаг

25 мая 2024 01:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал видео, на котором женщина оскверняет украинский флаг
Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОБШр Максим Жорин. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал видео, на котором женщина оскверняет украинский флаг в центре Одессы. Он шокирован тем, что никто не помешал.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в пятницу, 24 мая.

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"Когда я вижу подобные видео, у меня один вопрос — какого х*** никто ничего не сделал? Что с нашими людьми не так? Каждый прошедший мимо — даже не приравнивается к этой маргинальщине, это еще хуже. Понимать, что происходит, и сделать вид, будто это не твое дело — за это я бы п****л еще больше", — отметил Жорин.

Как известно, в пятницу, 24 мая, соцсети распространили видео, где женщина опорожняется на Европейской площади в Одессе. Она испачкала фекалиями флажки с именами погибших защитников. Полиция начала расследование по статьям надругательства над государственными символами и хулиганство.

Женщина опорожнилась на Европейской площади в Одессе
Загрязненные фекалиями флаги на Европейской площади. Фото: Наталья Михайленко
Женщина опорожнилась на Европейской площади в Одессе
Женщина опорожняется на Европейской площади. Фото: Сергей Коваленко

Позже правоохранители разыскали 28-летнюю злоумышленницу. Она находилась, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения на вокзале, ее доставили в отделение полиции. Женщине грозит три года заключения.

Напомним, что в Одессе обнаружили разбитой памятную табличку в честь одесского общественного деятеля Максима Чайки, скончавшегося за национальные ценности своего государства.

Одесса
скандал
закон
флаг
женщины
полк "Азов"
флаг Украины
Максим Жорин

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