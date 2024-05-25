Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував відео, на якому жінка оскверняє український прапор

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОБШр Максим Жорін. Фото: скриншот

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував відео, на якому жінка оскверняє український прапор в центрі Одеси. Він шокований тим, що ніхто не став на заваді.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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"Коли я бачу подібні відео, у мене одне питання — якого х*** ніхто нічого не зробив? Що з нашими людьми не так? Кожен, хто пройшов повз — навіть не прирівнюється до цієї маргінальщини, це ще гірше. Розуміти, що відбувається, й удати, ніби то не твоя справа — за це я би п***див ще більше", — зазначив Жорін.

Як відомо, в п'ятницю, 24 травня, соцмережі поширили відео, на якому жінка спорожнюється на Європейській площі в Одесі. Вона забруднила фекаліями прапорці з іменами загиблих захисників. Поліція розпочала розслідування за статтями наруга над державними символами та хуліганство.

Забруднені фекаліями прапорці на Європейській площі. Фото: Наталія Михайленко

Жінка спорожнюється на Європейській площі. Фото: Сергій Коваленко

Пізніше правоохоронці розшукали 28-річну зловмисницю. Вона перебувала ймовірно в стані алкогольного сп'яніння на вокзалі, її доставили у відділок поліції. Жінці загрожує три роки ув'язнення.

Нагадаємо, що в Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.