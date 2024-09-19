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Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на провал в ВРУ голосования за переименование топонимов

19 сентября 2024 00:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Максим Жорин высказался по поводу непринятия Верховной Радой переименований населенных пунктов
Максим Жорин. Фото: dialog.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал провал голосования за переименование населенных пунктов позором. По его мнению, сейчас важно избавляться от всего, что когда-то связывало Украину с Россией.

Об этом военный в среду, 18 сентября, написал в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Комментарий Жорина о провале голосования за дерусификацию названий 333 топонимов

Экс-глава "Азова" отметил, что работа депутатского корпуса провальная, однако к этому все уже привыкли. Также он подчеркнул, что без дерусификации сейчас не обойтись.

«Дерусификация — это требование времени и принципиальная история, как на уровне всего государства, так и в отдельных городах и селах. Избавиться от всего, что якобы связывало нас с Россией, критически важно. Так же критически важно избавиться наконец от разных защитников СССР, вроде депутатов ОПЗЖ, которые почему-то до сих пор в Раде и до сих пор имеют влияние на политические процессы в стране", — подытожил Жорин.

Что известно о провале голосования Верховной рады за переименование населенных пунктов

В среду, 18 сентября, депутаты Верховной Рады не поддержали постановление о переименовании 333 населенных пунктов в рамках деколонизации и дерусификации. За принятие соответствующего решения проголосовали только 208 народных избранников, тогда как трое выступили против, пятеро воздержались от голосования, а еще 75 не голосовали вообще.

После провала голосования те, кто выступал за переименование, заблокировали трибуну, требуя повторного рассмотрения этого вопроса парламентом. В результате созвали согласительный совет, который решил убрать из общего постановления несколько городов и провести в четверг, 19 сентября, еще одно голосование. Города, которые не включат в общее постановление, будут регистрировать отдельными постановлениями.

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