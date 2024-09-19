Максим Жорин высказался по поводу непринятия Верховной Радой переименований населенных пунктов

Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на провал в ВРУ голосования за переименование топонимов
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал провал голосования за переименование населенных пунктов позором. По его мнению, сейчас важно избавляться от всего, что когда-то связывало Украину с Россией.
Об этом военный в среду, 18 сентября, написал в своем Telegram-канале.
Комментарий Жорина о провале голосования за дерусификацию названий 333 топонимов
Экс-глава "Азова" отметил, что работа депутатского корпуса провальная, однако к этому все уже привыкли. Также он подчеркнул, что без дерусификации сейчас не обойтись.
«Дерусификация — это требование времени и принципиальная история, как на уровне всего государства, так и в отдельных городах и селах. Избавиться от всего, что якобы связывало нас с Россией, критически важно. Так же критически важно избавиться наконец от разных защитников СССР, вроде депутатов ОПЗЖ, которые почему-то до сих пор в Раде и до сих пор имеют влияние на политические процессы в стране", — подытожил Жорин.
Что известно о провале голосования Верховной рады за переименование населенных пунктов
В среду, 18 сентября, депутаты Верховной Рады не поддержали постановление о переименовании 333 населенных пунктов в рамках деколонизации и дерусификации. За принятие соответствующего решения проголосовали только 208 народных избранников, тогда как трое выступили против, пятеро воздержались от голосования, а еще 75 не голосовали вообще.
После провала голосования те, кто выступал за переименование, заблокировали трибуну, требуя повторного рассмотрения этого вопроса парламентом. В результате созвали согласительный совет, который решил убрать из общего постановления несколько городов и провести в четверг, 19 сентября, еще одно голосование. Города, которые не включат в общее постановление, будут регистрировать отдельными постановлениями.
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