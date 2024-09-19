Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на провал у ВРУ голосування за перейменування топонімів arrow

Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на провал у ВРУ голосування за перейменування топонімів

19 вересня 2024 00:45
Чекарьова Марія - редактор
Максим Жорін висловився щодо неухвалення Верховною Радою перейменувань населених пунктів
Максим Жорін. Фото: dialog.ua
Чекарьова Марія - редактор

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав провал голосування за перейменування населених пунктів ганьбою. На його думку, зараз надважливо позбавлятися всього, що колись пов'язувало Україну з Росією.

Про це військовий у середу, 18 вересня, написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:
Максим Жорін відреагував на провал голосування за перейменування українських населених пунктів
Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Коментар Жоріна щодо провалу голосування за дерусифікацію назв 333 топонімів

Ексочільник "Азова" зазначив, що робота депутатського корпусу є провальною, однак до цього всі вже звикли. Також він наголосив, що без дерусифікації зараз не обійтися.

"Дерусифікація — це вимога часу і принципова історія, як на рівні всієї держави, так і в окремих містах та селах. Позбутися всього, що нібито пов'язувало нас із Росією, критично важливо. Так само критично важливо позбутися нарешті різних захисників СРСР, на кшталт депутатів ОПЗЖ, які чомусь досі в Раді та досі мають вплив на політичні процеси у країні", — підсумував Жорін.

Що відомо про провал голосування Верховної ради за перейменування населених пунктів

У середу, 18 вересня, депутати Верховної Ради не підтримали постанову про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. За ухвалення відповідного рішення проголосували лише 208 народних обранців, тоді як троє виступили проти, п'ятеро утрималися від голосування, а ще 75 не голосували взагалі.

Після провалу голосування ті, хто виступав за перейменування, заблокували трибуну, вимагаючи повторного розгляду цього питання парламентом. У результаті скликали погоджувальну раду, яка вирішила прибрати із загальної постанови декілька міст і провести в четвер, 19 вересня, ще одне голосування. Міста, які не включать до загальної постанови, реєструватимуть окремими постановами.

Також важливі новини дня по темі:

Верховна Рада полк "Азов" військовослужбовці Максим Жорін перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:30 Яким має бути мобілізаційний вік в Україні — відповідь майора НГУ

00:50 Внаслідок ударів РФ по Харкову пошкоджено житлові будинки — мер міста

00:47 Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю, — Reuters

00:45 Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на провал у ВРУ голосування за перейменування топонімів

00:30 Заборона на керування авто для ухилянтів — до якого суду подаються позови

18 вересня 2024

23:59 Режисер стрічки про "Да Вінчі" поділився, яким було враження родини воїна від фільму

23:57 У Харкові пролунали вибухи

23:53 На Львівщині звільнений від мобілізації оскаржував заборону виїзду за кордон — що вирішив суд

23:51 Авіакомпанія пояснила інцидент із затриманням Олександра Усика в Кракові

23:50 Суми після ворожого удару повністю залишилися без водопостачання

01:30 Яким має бути мобілізаційний вік в Україні — відповідь майора НГУ

00:50 Внаслідок ударів РФ по Харкову пошкоджено житлові будинки — мер міста

00:47 Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю, — Reuters

00:45 Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на провал у ВРУ голосування за перейменування топонімів

00:30 Заборона на керування авто для ухилянтів — до якого суду подаються позови

18 вересня 2024

23:59 Режисер стрічки про "Да Вінчі" поділився, яким було враження родини воїна від фільму

23:57 У Харкові пролунали вибухи

23:53 На Львівщині звільнений від мобілізації оскаржував заборону виїзду за кордон — що вирішив суд

23:51 Авіакомпанія пояснила інцидент із затриманням Олександра Усика в Кракові

23:50 Суми після ворожого удару повністю залишилися без водопостачання

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації