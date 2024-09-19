Максим Жорін висловився щодо неухвалення Верховною Радою перейменувань населених пунктів

Екскомандир "Азова" Жорін відреагував на провал у ВРУ голосування за перейменування топонімів
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав провал голосування за перейменування населених пунктів ганьбою. На його думку, зараз надважливо позбавлятися всього, що колись пов'язувало Україну з Росією.
Про це військовий у середу, 18 вересня, написав у своєму Telegram-каналі.
Коментар Жоріна щодо провалу голосування за дерусифікацію назв 333 топонімів
Ексочільник "Азова" зазначив, що робота депутатського корпусу є провальною, однак до цього всі вже звикли. Також він наголосив, що без дерусифікації зараз не обійтися.
"Дерусифікація — це вимога часу і принципова історія, як на рівні всієї держави, так і в окремих містах та селах. Позбутися всього, що нібито пов'язувало нас із Росією, критично важливо. Так само критично важливо позбутися нарешті різних захисників СРСР, на кшталт депутатів ОПЗЖ, які чомусь досі в Раді та досі мають вплив на політичні процеси у країні", — підсумував Жорін.
Що відомо про провал голосування Верховної ради за перейменування населених пунктів
У середу, 18 вересня, депутати Верховної Ради не підтримали постанову про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. За ухвалення відповідного рішення проголосували лише 208 народних обранців, тоді як троє виступили проти, п'ятеро утрималися від голосування, а ще 75 не голосували взагалі.
Після провалу голосування ті, хто виступав за перейменування, заблокували трибуну, вимагаючи повторного розгляду цього питання парламентом. У результаті скликали погоджувальну раду, яка вирішила прибрати із загальної постанови декілька міст і провести в четвер, 19 вересня, ще одне голосування. Міста, які не включать до загальної постанови, реєструватимуть окремими постановами.
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