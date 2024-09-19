Максим Жорін висловився щодо неухвалення Верховною Радою перейменувань населених пунктів

Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав провал голосування за перейменування населених пунктів ганьбою. На його думку, зараз надважливо позбавлятися всього, що колись пов'язувало Україну з Росією.

Про це військовий у середу, 18 вересня, написав у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Коментар Жоріна щодо провалу голосування за дерусифікацію назв 333 топонімів

Ексочільник "Азова" зазначив, що робота депутатського корпусу є провальною, однак до цього всі вже звикли. Також він наголосив, що без дерусифікації зараз не обійтися.

"Дерусифікація — це вимога часу і принципова історія, як на рівні всієї держави, так і в окремих містах та селах. Позбутися всього, що нібито пов'язувало нас із Росією, критично важливо. Так само критично важливо позбутися нарешті різних захисників СРСР, на кшталт депутатів ОПЗЖ, які чомусь досі в Раді та досі мають вплив на політичні процеси у країні", — підсумував Жорін.

Що відомо про провал голосування Верховної ради за перейменування населених пунктів

У середу, 18 вересня, депутати Верховної Ради не підтримали постанову про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. За ухвалення відповідного рішення проголосували лише 208 народних обранців, тоді як троє виступили проти, п'ятеро утрималися від голосування, а ще 75 не голосували взагалі.

Після провалу голосування ті, хто виступав за перейменування, заблокували трибуну, вимагаючи повторного розгляду цього питання парламентом. У результаті скликали погоджувальну раду, яка вирішила прибрати із загальної постанови декілька міст і провести в четвер, 19 вересня, ще одне голосування. Міста, які не включать до загальної постанови, реєструватимуть окремими постановами.