Экс-жена бригадного генерала Сил ТРО рассказала скандальные подробности его жизни во время войны

Бывший бригадный генерал Сил ТРО Сергей Собко. Фото: DR

Бригадный генерал Сергей Собко уходит с должности заместителя командующего Сил терробороны Вооруженных Сил Украины. Пока в соцсетях его благодарили за службу, экс-жена военного обнародовала скандальные подробности его жизни во время фазы войны в 2022 году.

Об этом бывшая жена генерала, известный волонтер Марина Комарова написала в Facebook.

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Подробности жизни Собка во время войны

"Собко идет с ТРО. Такой стоит плач Ярославны по всем медиа, что я не удержалась. Садитесь, сейчас немного осушу ваши слезы. Если кто не в курсе, то я официальная жена Собка. Была. До ноября 2023 года. Сразу хочу предупредить: я не жертва, меня не надо жалеть. Я умею за себя постоять и обидчик всегда отгребет у меня по полной. Что я, в принципе, уже и сделала, а этот пост только вишня на торт. Потому что я не люблю, когда увлекаются человеком, которая, по сути, является ги*ном", — говорится в публикации.

По ее словам, Собко не "уходит из ТРО", а его переводят на другую должность с повышением.

Экс-жена рассказала, что после присвоения генеральского звания Собко моментально изменил все свои человеческие принципы: начал принимать дорогие подарки, посещать элитный спортклуб и встречаться с любовницей, используя служебный автомобиль и персонального водителя и все это в самый разгар войны, когда россияне еще находились в Киевской области.

Она также сообщила о связях экс-мужа с бывшим народным депутатом от "Самопомощи" Оксаной Сыроед, которая якобы планирует использовать фамилию генерала в политических целях после окончания войны.

"Команда Сыроед нарядно кружила Собка. Его кормили едой из ресторанов, ему дарили ценные подарки, ему давали ключи от домов для встреч с любовницей. Все было ярко. А я просто оху*вала от приносимых в дом четвертых пар Lowa, трех пар кроссовок Ecco, времен Garmin за 70000 и т. д. Но когда я увидела абонемент в спортклубе Tsarsky, меня уже просто вывернуло. С*ка, 2022 год, война в разгаре, люди сидят в Азовстали, а он в Tsarsky ходит бицепсы качать. Ну просто подчиненный подарил, ну что такого?, — возмущается экс-жена.

Сергей Собко с любовницей. Фото: Facebook/Марина Комарова

Она вспомнила, как раньше честный командир бригады мгновенно с появлением нового звания стал пользоваться подчиненными в личных целях.

По ее словам, Собко посылал водителя отвезти зубную щетку, которую забыла любовница или тест на ковид, когда заболела.

"Он же генерал, да раз плюнуть! Женщину надо кружить. И по*иг, что это за счет государственных средств". Возить на служебном автомобиле любовницу по ресторанам и кино — это стало нормой... Вот работник! Все для фронта, все для победы! Это зима 2022-го, на секундочку", — написала она.

Кроме того, Комарова рассказала, что в ноябре экс-муж ездил в отпуск с любовницей в Италию.

"Пабааам! Он вам расскажет, что это командировка была. И у него, и у нее. Ну так совпало, просто рядом оказались. Хотя они не служат вместе", — добавила она.

Марина Комарова с сыном в подвале. Фото: Facebook/Марина Комарова

Также Комарова поделилась, что Собко не интересуется ребенком и незаконно развелся с ней через Одесский суд в ноябре 2023 года.

Пост Комаровой уже распространило почти пятьсот человек, а прокомментировали более 400.

Скриншот поста Комаровой

Скриншот поста Комаровой

Скриншот поста Комаровой

Скриншот поста Комаровой

Напомним, что бригадный генерал Сергей Собко уходит с должности заместителя командующего Сил терробороны Вооруженных Сил Украины. Он не поведал причину своей отставки.