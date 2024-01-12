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Ексдружина бригадного генерала Сил ТРО розповіла скандальні подробиці його життя під час війни

12 січня 2024 09:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ексдружина бригадного генерала Сил ТРО розповіла скандальні подробиці його життя під час війни
Колишній бригадний генерал Сил ТРО Сергій Собко. Фото: DR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Бригадний генерал Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони Збройних Сил України. Поки в соцмережах йому дякували за службу, ексдружина військового оприлюднила скандальні подробиці його життя під час фази війни у 2022 році.

Про це колишня дружина генерала, відома волонтерка Марина Комарова написала у Facebook.

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Подробиці життя Собка під час війни

"Собко йде з ТРО. Такий стоїть плач Ярославни по всім медіа, що я не втрималась. Сідайте, зараз трохи осушу ваші сльози. Якщо хто не в курсі, то я офіційна дружина Собка. Була. До листопада 2023. Одразу хочу попередити: я не жертва, мене не треба жаліти. Я вмію за себе постояти і кривдник завжди відгребе у мене по повній. Що я, в принципі, вже і зробила, а цей пост тільки вишня на торт. Тому що я не люблю, коли захоплюються людиною, яка по суті є гі*ном", — йдеться у публікації.

За її словами, Собко не "йде з ТРО", а його переводять на іншу посаду з підвищенням.

Ексдружина розповіла, що після присвоєння генеральського звання Собко вмить змінив усі свої людські принципи: почав приймати дорогі подарунки, відвідувати елітний спортклуб і зустрічатися з коханкою, використовуючи службовий автомобіль та персонального водія і все це — у самий розпал війни, коли росіяни ще перебували на Київщині.

Вона також повідомила про зв'язки ексчоловіка з колишньою народною депутаткою від "Самопомочі" Оксаною Сироїд, яка нібито планує використати прізвище генерала у політичних цілях після закінчення війни. 

"Команда Сироїд нарядно кружила Собка. Його годували їжею з ресторанів, йому дарували коштовні подарунки, йому давали ключі від хат для зустрічей з коханкою. Все було яскраво. А я просто оху*вала від приносимих до дому четвертих пар Lowa, трьох пар кросівок Ecco, часів Garmin за 70000 і т.д і т.п. Але коли я побачила абонемент в спортклуб Tsarsky, мене вже просто вивернуло. С*ка, 2022 рік, війна у розпалі, люди сидять в Азовсталі, а він в Tsarsky ходить біцепси качати. Ну просто підлеглий подарував, ну що такого?", — обурюється ексдружина.

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Сергій Собко з коханкою. Фото: Facebook/Марина Комарова

Вона пригадала, як раніше чесний командир бригади миттєво із появою нового звання почав користуватися підлеглими в особистих цілях.

За її словами, Собко посилав водія відвезти зубну щітку, яку забула коханку або тест на ковід, коли захворіла.

"Він же генерал, та раз плюнути! Жінку треба кружити. І по*іг, що це коштом державних коштів". Возити на службовій автівці коханку по ресторанах та кіно — це стало нормою...Оце робітник! Все для фронту, все для перемоги! Це зима 2022го, на сєкундочку", — написала вона.

Крім того, Комарова розповіла, що в листопаді ексчоловік їздив у відпустку з коханкою в Італію. 

"Пабааам! Він вам розкаже, що то командіровка була. І в нього, і в неї. Ну так совпало, просто поруч опинилися. Хоча вони не служать разом", — додала вона.

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Марина Комарова з сином у підвалі. Фото: Facebook/Марина Комарова

Також Комарова поділилася, що Собко не цікавиться дитиною, та незаконно розлучився з нею через Одеський суд у листопаді 2023 року.

Пост Комарової вже поширило майже п'ять сотень людей, а прокоментували понад 400.

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Скриншот допису Комарової
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Скриншот допису Комарової
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Скриншот допису Комарової
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Скриншот допису Комарової

Нагадаємо, що бригадний генерал Сергій Собко йде з посади заступника командувача Сил тероборони Збройних Сил України. Він не розповів причину своєї відставки.

військові
Бригада
ТРО
війна в Україні

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