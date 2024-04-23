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Двух министров могут отправить в отставку, — список

23 апреля 2024 17:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Увольнение министров: кого отправят в отставку
Заседание правительства. Фото: FB/Кабмин
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ближайшее время в отставку могут отправить двух министров. Это вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Кроме того, от своего поста также может лишиться и министр юстиции Денис Малюска. Однако точное решение до сих пор не принято.

Об этом Новини.LIVE рассказал источник в ВР.

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"Ситуация достаточно динамичная. Например, если вчера было решение об отставке трех министров, то на сегодняшний день точного подтверждения этому нет. Есть вопрос к работе Верещук, к Кубракову. В то же время замены им пока не найдены, поэтому вопросы по их отставке могут и отложить", — подчеркнул источник.

В то же время, по его словам, некоторые изменения в правительстве точно не приведут к отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, что тоже время от времени обсуждается в разных кругах:

"Шмыгаля точно никто трогать не будет, премьер будет работать дальше".

О ряде отставок в украинском правительстве в конце минувшей недели заявили несколько нардепов. В частности, и Ярослав Железняк, часто имеющий инсайдерскую информацию.

"Неделя будет "кадровая": во вторник 23/04 увольнение, в среду (и думаю четверг) — назначение. Но если вам кто-то скажет сейчас финальный список всех изменений — не верьте, его действительно нет. Может завтра вечера появится и то не вся часть. Некоторых действующих министров оставят, но "портфель" изменят.

Скриншот
Скриншот из ТГ Ярослава Железняка

Напомним, редакция Новини.LIVE проанализировала декларации народных депутатов. В нашем новом рейтинге "Жилье нардепов" мы расскажем, у кого из депутатов Верховной Рады больше квартир и домов, кто покупал новое жилье в 2023 году, а также семьи которых народных избранников выбирают жить за границей.

Денис Шмыгаль
Верховная Рада
Ирина Верещук
правительство

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