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Двох міністрів можуть відправити у відставку, — список

23 квітня 2024 17:34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Звільнення міністрів: кого відправлять у відставку
Засідання уряду. Фото: FB/Кабмін
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Найближчим часом у відставку можуть відправити двох міністрів. Це віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Окрім того, своєї посади також може позбутися й міністр юстиції Денис Малюська. Однак точного рішення досі не ухвалено.

Про це Новини.LIVE розповіло джерело у ВР.

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"Ситуація досить динамічна. Наприклад, якщо вчора було рішення про відставку трьох міністрів, то на сьогодні точного підтвердження цьому немає. Є питання до роботи Верещук, до Кубракова. Водночас заміни їм поки не знайдено, тому питання по їх відставці можуть і відкласти", — наголосило джерело.

Водночас за його словами, деякі зміни в уряді точно не призведуть до відставки премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, що теж час від часу обговорюється у різних колах:

"Шмигаля точно ніхто чіпати не буде, премʼєр працюватиме надалі".

Про ряд відставок в українському уряді наприкінці минулого тижня заявили кілька нардепів. Зокрема, і Ярослав Железняк, який часто має інсайдерську інформацію.

"Тиждень буде "кадровий": У вівторок 23/04 звільнення, у середу (і думаю четвер) - призначення. Але якщо вам хтось скаже зараз фінальний список всіх змін - не вірте, його справді немає. Може завтра вечорі зʼявиться і то не вся частина. Деяких діючих міністрів залишать, але "портфель" змінять. Це теж окреме голосування треба технічно: звільнення+ перепризначення", — уточнив він.

Скріншот
Скріншот із ТГ Ярослава Железняка

Нагадаємо, редакція Новини LIVE проаналізувала декларації народних депутатів. У нашому новому рейтингу "Житло нардепів" ми розповімо, у кого з депутатів Верховної Ради найбільше квартир і будинків, хто купував нове житло у 2023 році, а також сім'ї яких народних обранців обирають жити за кордоном.

Денис Шмигаль
Верховна Рада
Ірина Верещук
уряд

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