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Двое уклонистов пытались переплыть Тису в детских жилетах — пограничники спасли

16 марта 2024 18:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Двое уклонистов пытались переплыть Тису в детских жилетах — пограничники спасли
Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГНСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Двое уклонистов пытались переплыть реку Тису в детских спасательных жилетах, чтобы попасть в Румынию. Пограничники задержали нарушителей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в субботу, 16 марта.

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Двое "плавцов" планировали незаконно попасть в Венгрию через реку с детскими спасательными жилетами.

"Переправителю за свое "путешествие" они оплатили по 1000 евро. Еще один нарушитель собирался плыть в Румынию. Обещанное беспрепятственное пересечение границы ему стоило 2000 долларов США", — сообщили в ГПСУ.

Всех нарушителей границы задержали и составили админпротоколы. В настоящее время оперативники устанавливают, кто причастен к этой схеме.

уклонять
Задержанный уклонист. Фото: ГНСУ

Напомним, за 2023 год было вынесено 1274 приговора военнообязанным, которые уклонялись от службы.

Также отметим, что СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 мужчинам призывного возраста выехать из Украины с помощью системы "Шлях".

война
Украина
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мобилизация
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